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Mundial 2026

Egipto eliminó a Australia en penales y logró por primera vez el pase a octavos

Mahmoud Saber, Rami Rabia, Mohamed Salah y Hossam Abdelmaguid fueron los que convirtieron en la tanda para el histórico pase de ronda.

Por redacción
| Hace 1 hora
Egipto venció a Australia por penales. Foto: NA.

Egipto le ganó en la tanda de penales por 4 a 2 a Australia, tras igualar 1 a 1 en el partido, y se metió por primera vez en su historia en los octavos de final del Mundial 2026.

 


Los penales de Egipto los convirtieron Mahmoud Saber, Rami Rabia, Mohamed Salah y Hossam Abdelmaguid para darle el histórico pase a octavos de final.

 


En los 120 minutos reglamentarios, Emam Ashour a los 13 minutos del primer tiempo había puesto en ventaja a Egipto pero Mohamed Hany en contra a los 10 del complemento le dio el empate definitivo a Australia.

 


Agencia Noticias Argentinas. 

 

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