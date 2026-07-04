Comienzan los Octavos con dos choques prometedores
A las 14, Canadá tiene enfrente al duro escollo de Marruecos y a las 18, el partido del día es protagonizado por la legendaria Paraguay que intentará mostrar su lucha contra Francia. Los ganadores se enfrentan en Cuartos.
La Copa del Mundo 2026 inicia su etapa de definiciones con los Octavos de final y dos partidos altamente atractivos. Así será la competencia a partir de ahora debido a que el corte en la fase de grupos y la primera instancia de mano a mano dejó a los 16 mejores equipos en competencia.
Es por eso que los encuentros que se vienen en el certamen representan duelos entre equipos poderosos o que están de buena racha.
El partido que abrirá la que virtualmente es la tercera ronda del torneo tiene a Canadá, uno de los equipos locales que ha demostrado solidez aunque algunos baches defensivos, contra Marruecos que viene de eliminar nada más y nada menos que a Países Bajos por penales.
El partido se jugará a partir de las 14 y dejará al primer clasificado para cuartos de final.
A partir de las 18 habrá otro encuentro que será pura adrenalina. La subcampeona del mundo, Francia, de andar impecable en esta edición del torneo, enfrentará nada más y nada menos que a la durísima Paraguay de Gustavo Alfaro, que viene de conseguir un resultado histórico al vencer por penales a Alemania.
La llave de competencia enfrentará a los ganadores de los dos partidos de hoy en la próxima instancia.
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