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Mano a mano

Comienzan los Octavos con dos choques prometedores

A las 14, Canadá tiene enfrente al duro escollo de Marruecos y a las 18, el partido del día es protagonizado por la legendaria Paraguay que intentará mostrar su lucha contra Francia. Los ganadores se enfrentan en Cuartos. 

Por redacción
| Hace 3 horas

La Copa del Mundo 2026 inicia su etapa de definiciones con los Octavos de final y dos partidos altamente atractivos. Así será la competencia a partir de ahora debido a que el corte en la fase de grupos y la primera instancia de mano a mano dejó a los 16 mejores equipos en competencia.

 

 

Es por eso que los encuentros que se vienen en el certamen representan duelos entre equipos poderosos o que están de buena racha.

 

 

El partido que abrirá la que virtualmente es la tercera ronda del torneo tiene a Canadá, uno de los equipos locales que ha demostrado solidez aunque algunos baches defensivos, contra Marruecos que viene de eliminar nada más y nada menos que a Países Bajos por penales.

 

 

El partido se jugará a partir de las 14 y dejará al primer clasificado para cuartos de final.

 


 

A partir de las 18 habrá otro encuentro que será pura adrenalina. La subcampeona del mundo, Francia, de andar impecable en esta edición del torneo, enfrentará nada más y nada menos que a la durísima Paraguay de Gustavo Alfaro, que viene de conseguir un resultado histórico al vencer por penales a Alemania.

 

 

La llave de competencia enfrentará a los ganadores de los dos partidos de hoy en la próxima instancia.

 

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