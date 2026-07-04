Triunfazo de San Luis FC ante Ferro y de visitante

Un cabezazo letal de Victoria Vazquez al lado del palo derecho y un remate de larga distancia de Juanita Díaz le dieron a San Luis FC una muy valiosa victoria ante Ferro Carril Oeste en Caballito. El triunfo es el tercero del equipo puntano en el campeonato.

A tres fechas de terminar el torneo, las chicas puntanas obtuvieron un triunfazo de visitante que les permite escalar en la tabla de posiciones (superó justamente a su rival y se acomodó momentáneamente en la sexta posición) y romper con una racha de empates.

Luego de un primer tiempo muy reñido, con mucha disputa en el mediocampo y pocas llegadas a los arcos, San Luis FC salió en el segundo tiempo decidido a buscar los tres puntos.

A los 11 minutos, un córner ejecutado desde la derecha cayó en la cabeza goleadora de Vázquez –la figura del encuentro- que dirigió el remate al lado del palo, contra el suelo. Pese a la victoria parcial, las puntanas siguieron con su mirada ofensiva, aunque Ferro también buscó el empate. Fue el momento más entretenido del partido.

Pero la búsqueda se terminó cuando Juanita tomó un rebote en tres cuartos de cancha y desde allí lanzó un remate en forma de globo que bajó en el ángulo del arco contrario. La mediocampista, mezcla interesante de lucha y calidad, marcó su primer gol con la camiseta de San Luis FC.

La agenda del conjunto dirigido por Leandro Páramo terminará con un partido de local ante Talleres de Córdoba, una visita de riesgo a San Lorenzo –que marcha segundo en la tabla- y finalmente un encuentro de local contra Racing de Avellaneda, el líder.