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Octavos de final

Canadá, el primer local en quedar afuera de la Copa

Perdió con la complicada Marruecos por 3 a 0. El equipo africano, que busca igualar lo conseguido en el Mundial pasado cuando llegó a semifinales, se clasificó entre los mejores ocho del certamen.

Por redacción
| Hace 4 horas

La selección de Marruecos le ganó 3-0 a su par de Canadá y consiguió la clasificación a los cuartos de final del Mundial 2026, donde se enfrentará con el ganador del cruce entre Francia y Paraguay.

 

 

Los autores de los goles del encuentro fueron el delantero Azzedine Ounahi (por duplicado) y Soufiane Rahimi, todos en el segundo tiempo.

 

 

Con la derrota, y pese a hacer una muy buena Copa del Mundo, Canadá es el primer equipo organizador del torneo que se queda afuera. Estados Unidos tiene que jugar con Bélgica y México tiene que hacer lo propio con Inglaterra.

 

 

Marruecos, por su parte, es el primer equipo en pasar a los Cuartos de final, en busca de su objetivo de repetir la actuación de Qatar 2022, cuando se convirtió en el primer equipo africano en llegar a las semifinales de un Mundial. Perdió con Francia, que puede ser su rival la semana que viene.

 

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