Brasil-Noruega y México-Inglaterra, los choques del domingo

Tras la clasificación de Marruecos y Francia para Cuartos de final, otros cuatro equipos buscarán estar en esa instancia de la Copa del mundo. Este domingo 5 de julio habrá dos encuentros eliminatorios.

A partir de las 17 Brasil, siempre candidato aunque no haya expuesto todo su poderío todavía, enfrentará a Noruega, que en los pies de Erling Haaland tiene a una estrella que busca hacer historia.

El partido promete ser una batalla entre el juego plástico de los sudamericanos y el más físico que proponen los europeos. Trópico y nórdico. Calor y frío. Un encuentro de estilos.





El otro choque por los Octavos de final tiene también numerosos atractivos. Uno es ver al local, México, ante su gente. Otro es volver a tener en las pantallas a Inglaterra, uno de los equipos que mejor juego desplegó en lo que va del torneo.

Previsto inicialmente para las 9 de la noche, el partido puede tener alguna modificación horaria debido a la amenaza de tormentas.