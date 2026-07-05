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SAN LUIS - Domingo 05 de Julio de 2026

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En busca de Cuartos

Brasil-Noruega y México-Inglaterra, los choques del domingo

El calor brasileño enfrenta al frío noruego en un duelo de estilos que se presume muy interesante. Además, a la noche, México mide su poderío ante una Inglaterra que viene muy bien.

Por redacción
| Hace 5 horas

Tras la clasificación de Marruecos y Francia para Cuartos de final, otros cuatro equipos buscarán estar en esa instancia de la Copa del mundo. Este domingo 5 de julio habrá dos encuentros eliminatorios.

 

 

A partir de las 17 Brasil, siempre candidato aunque no haya expuesto todo su poderío todavía, enfrentará a Noruega, que en los pies de Erling Haaland tiene a una estrella que busca hacer historia.

 

 

El partido promete ser una batalla entre el juego plástico de los sudamericanos y el más físico que proponen los europeos. Trópico y nórdico. Calor y frío. Un encuentro de estilos.

 


 

El otro choque por los Octavos de final tiene también numerosos atractivos. Uno es ver al local, México, ante su gente. Otro es volver a tener en las pantallas a Inglaterra, uno de los equipos que mejor juego desplegó en lo que va del torneo.

 

 

Previsto inicialmente para las 9 de la noche, el partido puede tener alguna modificación horaria debido a la amenaza de tormentas.

 

 

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