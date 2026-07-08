Wimbledon espera una semifinal fuertísima entre Djokovic y Sinner

El tenista serbio Novak Djokovic (8°) continúa en búsqueda del vigesimoquinto título de Grand Slam de su carrera y se impuso al canadiense Félix Auger-Aliassime (4°) para clasificar a las semifinales de Wimbledon.

El destacado jugador de 39 años ganó en cinco sets, por 7-6 (10), 3-6, 6-3, 6-7 (4) y 7-6 (10/4), en el súper tie-break del quinto parcial.

Su rival en la semifinal será el temible italiano Jannik Sinner, el mejor jugador del mundo, que necesitó menos de tres horas para superar al alemán Jan-Lennard Struff (74°).

Por cuartos de final el miércoles se enfrentan Taylor Fritz contra Alexander Zverev y Fabio Cobolli contra el local Arthur Fery, la sorpresa del torneo. De allí saldrán los otros semifinalistas.

En un partido en el que tuvo que luchar durante más de cinco horas, el serbio comenzó ganando el primer set luego de un tie-break extenso, de 22 puntos, pero nunca pudo ganar dos parciales consecutivos, por lo que llegó al quinto empatado 2-2.

En un set decisivo en el que no hubo quiebres, con Djokovic malogrando tres oportunidades para quebrar en el primer juego al servicio de su rival, se debió disputar un match tie-break para definir al ganador del partido, en el que el serbio demostró toda su experiencia y frialdad.

Su rival en la antesala de la gran final será Jannik Sinner, en un partido que se disputará el próximo viernes 10 de julio en horario a programar; Sinner no tuvo inconvenientes para deshacerse de Struff.

El italiano recibió un solo break en todo el partido, en un segundo set que fue definido en un tie-break, para sentenciar el triunfo por 7-5, 7-6 (4) y 6-3, en búsqueda de ganar su segundo Wimbledon, que también se consolidaría como su primer bicampeonato en el Grand Slam que se disputa sobre el césped inglés.