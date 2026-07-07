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'De cabeza' a cuartos de final

Enzo Fernández: ”Le agradezco a Dios poder vivir este momento”

Además, dijo que anhelaba hacer un gol y que esta Copa Del Mundo el equipo vino “a disfrutar”.

Por redacción
| Hace 3 horas

El mediocampista de la Selección argentina Enzo Fernández aseguró que venía “anhelando” hacer un gol desde el Mundial de Qatar y le agradeció a Dios por “poder vivir este momento”.

 

“Venía anhelando el gol después del Qatar y le agradezco a Dios poder vivir este momento. Le agradezco a este grupo que nunca se da por vencido”, aseveró.

 

Además, indicó: “Agradecerle a toda la gente que está acá, a los que están en Argentina y dimos un pasito más porque tengo unos compañeros terribles”.

 

“Pasaron cuatro años de Qatar, vinimos a disfrutar de otro mundial y a representar a nuestro país y eso es lo que hacemos”, señaló en declaraciones televisivas a las que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

 

Luego, manifestó: "Sabemos cómo lo vivimos todo y que el fútbol te regale estos momentos es increíble para nosotros. Se siente mucho el apoyo y vamos a seguir luchando hasta el final".

 

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