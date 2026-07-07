Scaloni, sin palabras: “No puedo hablar de la emoción"

El entrenador Lionel Scaloni se quebró ante la prensa y no pudo declarar tras el enorme triunfo argentino ante Egipto por 3 a 2 en el Mundial 2026.

"Son increíbles estos muchachos, no puedo hablar de la emoción", fueron las palabras del entrenador, con la voz quebrado y con lágrimas en los ojos por el gran esfuerzo de los jugadores al dar vuelta el partido.

Y agregó, ya con la voz vencida por el llanto: "Estoy muy emocionado. Qué grupo de jugadores, hermano".