Scaloni, sin palabras: “No puedo hablar de la emoción"
El entrenador no pudo contenerse y rompió en llanto ante las cámaras.
Por redacción
| Hace 3 horas
El entrenador Lionel Scaloni se quebró ante la prensa y no pudo declarar tras el enorme triunfo argentino ante Egipto por 3 a 2 en el Mundial 2026.
"Son increíbles estos muchachos, no puedo hablar de la emoción", fueron las palabras del entrenador, con la voz quebrado y con lágrimas en los ojos por el gran esfuerzo de los jugadores al dar vuelta el partido.
Y agregó, ya con la voz vencida por el llanto: "Estoy muy emocionado. Qué grupo de jugadores, hermano".
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