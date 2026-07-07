El mediocampista de la Selección Argentina Leandro Paredes expresó su alegría tras la agónica victoria ante Egipto por 3 a 2 y consideró que el equipo "dio la cara hasta el último minuto".

Paredes valoró la actuación del conjunto dirigido por el entrenador Lionel Scaloni, que empezó perdiendo frente a los africanos y en una ráfaga de pocos minutos lo dio vuelta.

"Dimos la cara hasta el último minuto, lo importante es que pasamos de ronda", consignó el futbolista de Boca, quien fue titular por segunda vez en el Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026.