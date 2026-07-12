El futbolista Lionel Messi aseguró que en el partido que la Selección argentina derrotó a Suiza por 3 a 1 "otra vez tocó sufrir", pero dijo que el equipo "nunca dejó de creer".

"Otra vez tocó sufrir, pero este equipo nunca deja de creer", expresó el capitán del conjunto nacional que se clasificó a una delas semifinales del Mundial y el próximo miércoles se enfrentará a Inglaterra.

En un posteo que realizó en su cuenta de la red social Instagram que acompañó con fotos del encuentro y al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, Messi añadió: "Volvemos a estar entre los cuatro mejores del mundo!!! Vamos carajo!!!".

El jugador no hizo declaraciones tras el partido frente a Suiza, pero se expresó en la citada red social.