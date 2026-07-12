Lionel Scaloni: “La suerte estuvo de nuestro lado”

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, valoró que sus dirigidos hayan logrado “estar en una semifinal nuevamente”, luego de otro partido en el que tuvo que sufrir, por los cuartos de final del Mundial 2026.

El director técnico admitió que el elenco suizo le puso “mucha dificultad” a su equipo, para luego aclarar que “hay cosas para mejorar”.

Con un triunfo por 3-1 en el alargue, el representativo argentino volvió a ganar y ya está en la semifinal de la Copa del Mundo de Canadá, Estados Unidos y México 2026, instancia en la que lo espera la dura Selección inglesa, a la que deberá enfrentar el próximo miércoles 15 de julio a las 16:00 (horario argentino), en Atlanta.

“Hoy sufrimos”, comenzó a comentar el director técnico del combinado argentino, cuyo equipo comienza a acostumbrarse a imponerse en un Mundial que le está siendo adverso, sin vallas invictas en los últimos cuatro partidos, pero siendo capaz de superar cada obstáculos que se le presentó hasta la clasificación a la semifinal.

Sobre el equipo presentado por el rival, que no contaba con el delantero Johan Manzambi, su máximo goleador y asistidor y un jugador de mucho desequilibrio, el entrenador lo calificó como un combinado “muy físico”, que desde esa faceta del juego les representó “mucha dificultad”.

“No fuimos capaces de salir de ciertas situaciones”, continuó el DT de 48 años, que también identificó que desde la expulsión del equipo rival, con la doble amarilla del delantero Breel Embolo en la segunda mitad, “el equipo atacó”, para luego reconocer: “Hoy estuvo de nuestro lado la suerte”.

Además, el pujatense catalogó de “histórico” haber clasificado a una nueva semifinal, a pesar de que sus dirigidos pudieron haber jugado mejor pero están nuevamente en una semifinal.

Por último, sobre el próximo rival, Scaloni afirmó que le “da igual” si se trata de Inglaterra o si hubiera clasificado Noruega, porque sus dirigidos se van a encontrar a “un equipo que juega muy bien, con un gran entrenador”, por lo que ahora “lo más importante” es la recuperación física de sus dirigidos, de cara a su segunda semifinal mundialista consecutiva.

Agencia NA