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La Toma: el fuego destruyó una casa y la comunidad se une para ayudar

Un incendio afectó por completo la vivienda de la familia Chavero en La Toma. No hubo heridos, pero perdieron todas sus pertenencias y necesitan materiales, ropa y alimentos para empezar de cero.

Por redacción
| Hace 2 horas
Bomberos combatieron las llamas mediante un ataque directo. Foto: Bomberos Voluntarios La Toma.

Un devastador incendio estructural golpeó con dureza a una familia de La Toma. El siniestro afectó la totalidad de una vivienda y, aunque afortunadamente no se registraron heridos, las pérdidas materiales fueron totales. Las llamas devoraron electrodomésticos, muebles, indumentaria y dejaron la estructura del hogar completamente comprometida.

 

 

Las llamas consumieron todo. Foto: Identidad Tomense. 

 


El hecho ocurrió este martes y requirió un intenso operativo de emergencia. En el lugar trabajó el personal de Bomberos Voluntarios de La Toma (dotación integrada por el J1 Gastón Olguín y los bomberos Luis Núñez, Jorge Muñoz y Juan De la Rocha) en conjunto con los Bomberos Oficiales. Debieron accionar mediante un ataque directo con dos líneas de 1/2 para lograr controlar el fuego.

 


Los damnificados son Rubén Chavero (62 años), Mabel Ponce (52 años) y su hija Johana (33 años), quienes de un momento a otro se quedaron literalmente con lo puesto.

 

 

La familia perdió todas sus pertenencias. Pero la solidaridad de la comunidad los acompaña en el difícil momento. Foto: Identidad Tomense. 

 


Cómo ayudar a la familia Chavero

 


Ante la desesperante situación, la comunidad y sus allegados no tardaron en reaccionar. Juliana Suárez, familiar de los afectados, se puso al frente de una movida solidaria para recaudar fondos, ropa, alimentos no perecederos y, fundamentalmente, materiales de construcción que permitan reconstruir la vivienda.

 


Para quienes deseen y puedan colaborar con la causa, se han dispuesto las siguientes vías de contacto directo:

 


Para transferencias económicas (Alias): juli.sv
Teléfono de contacto / coordinaciones: 2664-833005

 


Con datos de Bomberos Voluntarios de La Toma/Identidad Tomense/Redacción.
 

 

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