Abusó de una joven y en menos de dos meses lo condenaron a 9 años

El encierro será largo. Durante nueve años y tres meses, Dante Emanuel Bravo permanecerá detenido en el Servicio Penitenciario Provincial por haber abusado de la hijastra de su papá. Así lo acordaron ayer la querella, representada por Karina Mantelli, y la fiscal de Cámara 1, Virginia Palacios, a través del primer juicio abreviado que se celebró bajo un nuevo sistema acusatorio que comenzó a regir el 1° de febrero de este año. El debate estuvo a cargo de un Tribunal Colegiado integrado por los jueces Adriana Lucero Alfonso, Hugo Saá Petrino y José Luis Flores.

Consultada por El Diario, Mantelli destacó la celeridad que le brinda a las causas el nuevo sistema acusatorio. “El hecho sucedió la madrugada del 3 de febrero y no pasaron más de dos días para que se realizaran la revisación médica a la niña y la Cámara Gesell, que fueron contundentes. Hoy ya tenemos una condena”, resaltó.

Mencionó que si bien la fiscalía de Instrucción había solicitado que el acusado fuera condenado a 14 años de prisión por “Abuso sexual con acceso carnal”, finalmente acordaron una pena un poco menor “con el ánimo de salvaguardar la salud mental de la niña” y así evitar un proceso mucho más largo.

En cuanto al hecho, precisó que sucedió en el domicilio de la adolescente, que tenía 14 años, donde vivía con dos hermanos, su madre y su padrastro.

“Él (en referencia al abusador) solía ir a visitar a su papá y se quedaba algunas veces a dormir. Esa noche procuró que nadie escuchara nada; es una casa inmensa. Ambos estaban en la habitación de uno de los hermanitos de ella, ubicada en la planta baja. Él la había invitado allí a ver una película y como ahí solo hay dos camitas separadas tiraron un colchón en el piso. Con ellos estaba el hermano de la niña, que tiene unos 9 años y el hijo de Bravo, de alrededor de 6. Su hijo estaba ahí porque él tiene serios inconvenientes con la mamá del niño y ella solo lo deja que lo lleve ahí. Cuando los nenes se durmieron aprovechó para abusarla”, contó la letrada.

“La niña dijo que él la dejó inmóvil. Que su cabeza le indicaba que gritara, pero a ella no le salía la voz. Quedó paralizada por el miedo. Después de ocurrido el ultraje inmediatamente le avisó por teléfono a una amiga y esa chica le dijo que se lo tenía que contar a alguien de su familia. Que no se quedara con solo decírselo a ella porque no podía hacer nada. Después se lo contó a su papá biológico y él a su madre, quien se acopló en la denuncia. Su padrastro, quien está muy mal de salud, también los apoyó”, agregó.

Por último refirió que una de las condiciones para acordar el juicio abreviado fue que Bravo no tenga derecho a gozar de ningún tipo de beneficios, como por ejemplo salidas transitorias, y que cumpla la condena consensuada en su totalidad.