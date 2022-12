Calderón: "Tenemos que dejar un sello, una marca de San Luis"

Desafíos. Calderón (der.) contó que no fue fácil aceptar el ofrecimiento de Mazzina (izq.) por factores familiares. Foto: Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad.

Tras la asunción de Ayelén Mazzina en el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, la exsecretaria puntana comenzó a confeccionar su equipo de trabajo con el objetivo de llevar y mejorar las políticas que funcionaron en San Luis al resto del país y sumar las que hagan falta. Una de las funcionarias elegidas para acompañarla fue Paulina Calderón, quien se desempeñaba como presidenta del Concejo Deliberante de la ciudad de San Luis. La flamante secretaria de la Nación habló con El Diario de la República sobre sus nuevos desafíos y el objetivo de dejar un sello puntano en la gestión.

El lunes pasado, en la XI Sesión Plenaria del Consejo Asesor ad honorem, Mazzina anunció que Calderón se sumaba a su gabinete como secretaria de Políticas de Igualdad y Diversidad, un cargo con muchos retos.

"Desde la diversidad, el gran desafío es el cumplimiento de la Ley de Cupo Laboral Trans. Por lo menos en los organismos del Estado nacional debería estar respetándose ese 1% del cupo. Hay un trabajo que se inició que es una base de datos donde se pueden cargar las competencias o el currículum de cada persona que se quiere postular. A su vez, cada oficina que tiene una vacante describe ese puesto, entonces se cruzan los datos y ahí se van ubicando las personas del cupo laboral", detalló la secretaria.

Distintos organismos autónomos son invitados a sumarse a la iniciativa para ampliar la oferta laboral para el colectivo trans. "Sabemos que acá en San Luis las universidades están en ese proceso, y el resto de las provincias también. En eso San Luis ha sido más que pionera porque el año pasado se abrió la posibilidad de un cupo sin tener ley, directamente con un decreto se dio la oportunidad. En el Municipio de la capital puntana también hay una ordenanza", indicó Calderón.

Por otra parte, hay un desafío que es trabajar sobre la igualdad de los cuidados. "Fue el tema central de la Comisión Económica para América Latina (Cepal) y también hay un proyecto de ley que el Presidente mandó este año al Congreso. Nos parece que se trata de un cambio paradigmático enorme, más allá de que hay un montón de otras actividades, de acciones que tiene esta Secretaría, que depende del Ministerio de Ayelén, pero estas dos temáticas son como los caballitos de batalla para estos meses que nos quedan por delante", explicó la funcionaria.

El Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación fue creado en 2019 y Mazzina es la segunda persona en ocupar el cargo. Según expresó Calderón, la decisión de aceptar el ofrecimiento de la ministra no fue fácil.

"Es una decisión sobre el proyecto de vida y creo que eso fue como lo más conflictivo. En sí el trabajo me encanta, me apasiona y creo que voy a aprender muchísimo más, así que lo tomo como el desafío de ir a hacer un doctorado acelerado y poder volver a San Luis. En general me costó más lo familiar, poder definirlo y obviamente lo laboral también, dejar el Concejo y a mis compañeres, pero creo que también hay un caminito andado y obviamente mi lugar está acá, o sea que voy a volver", expresó.

Federal. La secretaria participó de la Sesión Plenaria del Consejo Asesor. Foto: Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad.

Calderón es abogada, filósofa y docente graduada en las universidades nacionales de Salta y Córdoba. Se diplomó en Políticas e Instituciones Educativas con Enfoque de Género en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso). Actualmente cursa la Especialización en Estudios de Género con Intervención en Salud, Educación y Comunicación en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL).

La flamante secretaria afirmó que cree que al haber una ministra oriunda del interior del país, es posible una mejor articulación de los tres estados. "Hemos ido armando equipo, Ayelén ha sumado gente de otras provincias porque la idea es federalizar y como nosotras aprendimos acá, siempre es desde la periferia al centro, no al revés, eso lo llevamos muy incorporado sin darnos cuenta. Se trata de construir con les otres porque realmente hay políticas que no han llegado a las provincias", indicó.

Además, manifestó que buscan trasladar las políticas de género que funcionaron en la provincia para que lleguen a todo el país. "Fue de alguna manera lo que le pidió el Presidente a Ayelén cuando la designó, por eso también fue el orgullo del Gobernador. El problema que tenemos es el tiempo, que es muy acotado para poder dejar un sello, una marca de San Luis", expresó.