Inauguran una escuela en el sur de la ciudad

Aunque abrió sus puertas la semana pasada, este lunes a las 14 quedará formalmente inaugurada la escuela a la que podrán asistir los hijos de las familias de los nuevos barrios del sur de la capital. Es la Nº 446 "Pueblo Puntano de la Independencia", ubicada en el barrio Mirador del Portezuelo, cuenta con 300 alumnos inscriptos de nivel primario, que asistirán por la tarde, un plantel docente de 22 educadores y un edificio innovador.

El Gobierno de la Provincia destinó casi 57 millones de pesos para la construcción de la escuela, que con una superficie total de 2.500 metros cuadrados contiene varios espacios. Hay 12 aulas, cuatro Talleres de Usos Múltiples (TUM), un Salón de Usos Múltiples (SUM), además de oficinas para la dirección, secretaría, sala de maestros, cooperadora y un kiosko. También cuenta con un playón deportivo iluminado y un espacio con juegos.

"Es un edificio amplio, moderno, innovador, con mucha luminosidad y con características específicas para que los chicos puedan aprovechar al máximo el espacio", aseguró David Garro, jefe de Nivel Primario del Ministerio de Educación.

Entre otras características, Garro destacó que la institución tendrá una "impronta innovadora" de la mano de la carga horaria (4 horas, de 14 a 18); la variedad de talleres, como música y teatro; e incluso con la presencia de docentes de educación especial.

El funcionario informó que los alumnos que ingresaron lo hicieron por una inscripción vía online, con el posterior ingreso presencial y que aún quedan bancos en algunos grados, a los que los interesados deben consultar acercándose al establecimiento.

Garro explicó que la construcción surgió de la necesidad de las familias que viven en los barrios del sur, inaugurados hace unos años sobre Ruta 3, que no solo incluyen al Mirador del Portezuelo, sino que también al Néstor Kirchner y Padre Mugica.

"Las familias de la zona tuvieron prioridad para ingresar a la escuela. Va a ser el nodo educativo de la zona", aseguró Garro. Y es que la institución queda no muy lejos de un jardín construido por el gobierno nacional. "El jardín no tiene que ver con la escuela pero, obviamente al ser una institución que está cerca, se va a trabajar articuladamente para que los chicos puedan tener la opción de ingresar al "Pueblo Puntano de la Independencia", aclaró el funcionario.

A fines de 2017 comenzaron con la obra y, un año después, ya estaba avanzada. Aunque no pudieron iniciar las clases en marzo, desde ese entonces los docentes empezaron a trabajar para armar los planes de trabajo y el proyecto institucional. Ya con los detalles de edificación finalizados, la semana pasada arrancaron las clases.

Garro aseguró que empezar en mayo no afectará el cumplimiento del año para los alumnos, que van de los seis a los doce años y cursan de primero a sexto grado. "La mayoría están escolarizados en otras escuelas y sus familias pidieron los pases. En el caso de que algún chico no haya empezado las clases en otra institución, no hay ningún problema porque los docentes recuperarán ese periodo de aprendizaje con trabajo y planificación. Además, tendrán muchos talleres y profesores para hacer el refuerzo necesario", justificó.

"También, si bien hay 300 chicos, no es una cantidad enorme y las aulas no tendrán más de 30 alumnos, para que el aprendizaje sea personalizado", reafirmó.

El nombre de la escuela surgió "como una forma de homenajear a todos y cada uno de los puntanos que tanto hicieron y dieron de sí, tanto material como simbólicamente para la gesta de la Independencia. Eso le va a dar identidad a la escuela, a la zona y a la comunidad educativa".

"Esto es resultado de una política educativa provincial de largo arrastre, que apuesta a la educación pública", dijo con un dejo de orgullo Garro sobre la institución educativa que albergará a los niños de la zona sur de la capital, en franca expansión.