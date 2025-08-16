Caso Barrio República: la Justicia confirmó que el joven de 27 años se suicidó

La Fiscalía interviniente infromó que este sábado por la tarde, se realizó la autopsia al cuerpo del joven fallecido, de 27 años. Según el estudio, la causa de la muerte fue un "síndrome asfíctico" (asfixia).



Además, se encontraron escritos a mano, donde el fallecido manifestó que se despedía por "no soportar el dolor de estar solo". Su hermana es quien lo encontró y le cortó la soga con un cuchillo.



En un primer momento, una de las hipótesis era que estaba herido. Tal conjetura, había surgido por rastros de sangre que fueron encontrados en la calle y la vereda. Sin embargo, por la autopsia se determinó que no hay puñaladas.

