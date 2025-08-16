  • Nuestras redes
12°SAN LUIS - Sabado 16 de Agosto de 2025

12°SAN LUIS - Sabado 16 de Agosto de 2025

Fin del rastrillaje

Cristian Young Porcel fue hallado muerto

Por redacción
| Hace 4 horas

La Policía confirmó el peor final. El cadáver encontrado en un campo de la Autopista 25 de Mayo, en las inmediaciones de la rotonda de ingreso a la Universidad de La Punta, corresponde a Cristian Federico Young Porcel que era buscado intensamente desde el miércoles 13 de agosto.

 

Young Porcel, de 47 años, residía en el barrio Cerro de la Cruz y de acuerdo a las indicaciones de los canes de la Policía, todo indicaba que había caminado por la senda peatonal de la Autopista 25 de mayo, también conocida como Vía del Peregrino.

El hallazgo se produjo durante un rastrillaje que llevaban adelante efectivos policiales y bomberos. El viernes al mediodía ingresaron a los terrenos que rodean la Maternidad hasta los límites con el complejo Los Quebrachos. Y, este sábado se ampliaron al norte de la Maternidad "Teresita Baigorria" y con mucha tristeza cerca de las 12:00 empezó a trascender la noticia del lamentable final. Lo encontraron muerto. 

 

Fuentes de la investigación indicaron que la principal hipótesis es que se habría quitado la vida.

Las actuaciones están a cargo de la comisaría jurisdiccional y la Justicia..

 

