  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

SAN LUIS - Sabado 16 de Agosto de 2025

  • Nuestras redes
Archivos Confidenciales
Provincia
País
El Mundo
Policiales
Deportes
Espectáculos y Cultura
El Campo
Funebres
Clasificados

SAN LUIS - Sabado 16 de Agosto de 2025

EN VIVO

Ola delictiva

Vecinos de San Gerónimo denuncian una seguidilla de robos en menos de una semana

En apenas cinco días, al menos ocho viviendas fueron asaltadas en la zona. Los vecinos aseguran que los delincuentes son conocidos y que la policía los detiene, pero luego los libera.

Por redacción
| Hace 9 horas

En San Gerónimo la inseguridad se volvió una pesadilla cotidiana. En menos de una semana, al menos siete u ocho casas fueron blanco de robos. “A mí ya me robaron tres veces”, contó una vecina que prefirió no dar su nombre por temor a represalias.

 

El caso de un vecino identificado como Sosa, conocido como “el pintor”, refleja la gravedad: en apenas cinco días sufrió dos robos en su vivienda. Lo mismo ocurrió con la familia Pabet y otras que, cansadas de la falta de respuestas, ya ni denuncian los hechos.

 

“Ese mismo día robaron en una cabaña, la policía los agarró y después los soltaron. Al otro día estaban como si nada”, relató otra habitante del pueblo. Los testimonios coinciden en que los autores son personas conocidas en la zona, con antecedentes, y que cuando no estaban, los robos habían cesado.

 

Entre la bronca y el miedo, los vecinos sienten que están “atados de pies y manos”. “No se puede vivir así. Basta, no podemos más”, expresó una mujer, mientras señalaba que la desprotección los deja a merced de la delincuencia.

 

LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
SUSCRIBITE

Temas de nota:

Más Noticias

Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo