Vecinos de San Gerónimo denuncian una seguidilla de robos en menos de una semana
En apenas cinco días, al menos ocho viviendas fueron asaltadas en la zona. Los vecinos aseguran que los delincuentes son conocidos y que la policía los detiene, pero luego los libera.
En San Gerónimo la inseguridad se volvió una pesadilla cotidiana. En menos de una semana, al menos siete u ocho casas fueron blanco de robos. “A mí ya me robaron tres veces”, contó una vecina que prefirió no dar su nombre por temor a represalias.
El caso de un vecino identificado como Sosa, conocido como “el pintor”, refleja la gravedad: en apenas cinco días sufrió dos robos en su vivienda. Lo mismo ocurrió con la familia Pabet y otras que, cansadas de la falta de respuestas, ya ni denuncian los hechos.
“Ese mismo día robaron en una cabaña, la policía los agarró y después los soltaron. Al otro día estaban como si nada”, relató otra habitante del pueblo. Los testimonios coinciden en que los autores son personas conocidas en la zona, con antecedentes, y que cuando no estaban, los robos habían cesado.
Entre la bronca y el miedo, los vecinos sienten que están “atados de pies y manos”. “No se puede vivir así. Basta, no podemos más”, expresó una mujer, mientras señalaba que la desprotección los deja a merced de la delincuencia.
