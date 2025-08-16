  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

SAN LUIS - Sabado 16 de Agosto de 2025

  • Nuestras redes
Archivos Confidenciales
Provincia
País
El Mundo
Policiales
Deportes
Espectáculos y Cultura
El Campo
Funebres
Clasificados

SAN LUIS - Sabado 16 de Agosto de 2025

EN VIVO

Indignación

Inseguridad sin freno: un local sufrió cuatro robos en una semana en Villa Mercedes

Delincuentes ingresaron y se llevaron distintos elementos, generando importantes pérdidas. La gente, en medio de una situación de "impotencia", aguarda respuestas concretas. 

Por redacción
| Hace 2 horas
Las cámaras de seguridad registraron los hechos. Foto: Somos Noticias Villa Mercedes.

La inseguridad parece no tener freno en la provincia. Distintos rincones del territorio puntano arrojan innumerables hechos lamentables, donde la gente queda como "rehén" de la falta de acciones concretas para paliar el escenario. Esta vez, el drama se dio en un local de Villa Mercedes que sufrió cuatro robos en una semana. 

 


La dueña de Pool Station, ubicado en Pueyrredón 1672, denunció que sufrió un nuevo hurto, que se suma a un haber indignante. Según lo que informó el sitio Somos Noticias Villa Mercedes, los malvivientes ingresaron al local y se llevaron diferentes elementos. Provocaron importantes pérdidas. 

 


La gente ya no sabe qué hacer frente a este escenario; viven bajo la impotencia y la preocupación. Este caso vuelve a poner sobre la mesa el reclamo de vecinos y comerciantes de la zona, que aguardan más seguridad, respuestas efectivas a la repetición de hechos delictivos. 
 

 

LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
SUSCRIBITE

Temas de nota:

Más Noticias

Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo