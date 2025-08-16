Inseguridad sin freno: un local sufrió cuatro robos en una semana en Villa Mercedes

La inseguridad parece no tener freno en la provincia. Distintos rincones del territorio puntano arrojan innumerables hechos lamentables, donde la gente queda como "rehén" de la falta de acciones concretas para paliar el escenario. Esta vez, el drama se dio en un local de Villa Mercedes que sufrió cuatro robos en una semana.



La dueña de Pool Station, ubicado en Pueyrredón 1672, denunció que sufrió un nuevo hurto, que se suma a un haber indignante. Según lo que informó el sitio Somos Noticias Villa Mercedes, los malvivientes ingresaron al local y se llevaron diferentes elementos. Provocaron importantes pérdidas.



La gente ya no sabe qué hacer frente a este escenario; viven bajo la impotencia y la preocupación. Este caso vuelve a poner sobre la mesa el reclamo de vecinos y comerciantes de la zona, que aguardan más seguridad, respuestas efectivas a la repetición de hechos delictivos.

