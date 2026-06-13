Dybala continuará en el fútbol italiano

El enganche argentino Paulo Dybala, a quien se había vinculado a Boca en los últimos meses, tiene grandes chances de volver a renovar su contrato con la Roma de Italia.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el futbolista de 32 años estaría dispuesto a renovar para jugar una quinta temporada en la Roma, luego de siete años en la Juventus, por lo que todavía no volvería al fútbol argentino.

Formado en Instituto de Córdoba e integrante del plantel de la Selección argentina campeona del Mundo en Qatar 2022, Dybala realizó una contraoferta salarial con el conjunto romano y acerca las partes para firmar un nuevo vínculo.

El futbolista argentino Paulo Dybala está próximo a firmar la renovación de su contrato con la Roma a pesar de no haber tenido una buena temporada, en la que las lesiones no le permitieron jugar con continuidad ni demostrar su mejor nivel.

El enganche, que no fue parte de la prelista de 55 futbolistas entregada por Lionel Scaloni en la previa al Mundial 2026, pudo disputar 27 partidos, de los cuales fue titular solo en 17 ocasiones, y convirtió tres goles y dio ocho asistencias, en una temporada en la que la Roma pudo sentenciar su presencia en la próxima UEFA Champions League sobre las últimas fechas, además de ser eliminada en octavos de final de la Europa League.

Además, luego de comenzar la campaña con una lesión en el muslo, el cordobés empezaba a agarrar continuidad hasta que comenzó a tener problemas con la rodilla izquierda, que le hizo perderse 14 partidos de manera consecutiva, y tuvo que atravesar una artroscopia para recuperarse de la rotura de los meniscos.

Así, la “Joya” pudo volver a jugar en las últimas cinco fechas, desde el inicio de los partidos en las últimas tres de ellas, y fue fundamental para que la Roma termine bien una temporada que no había comenzado de gran manera: dio cinco asistencias y fue parte de una racha de cinco triunfos consecutivos.

Con un buen cierre de temporada, y la expectativa de que las lesiones lo dejen en paz para poder continuar con su gran pasar por el fútbol italiano, el futbolista y la institución cruzaron distintas ofertas de contrato, que los empiezan a acercar a una nueva renovación del vínculo.

En este contexto, el jugador que se desempeña en Italia hace 14 años continuaría sin volver al fútbol argentino, por lo que la oferta realizada por Boca, así como también la ilusión de los simpatizantes de Instituto, deberán esperar.

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