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Fue 4 a 1

Estados Unidos empezó con el pie derecho: goleó a Paraguay

El equipo dirigido por el argentino Mauricio Pochettino tuvo un excelente debut y sin atenuantes arrolló a la escuadra guaraní orientada por Gustavo Alfaro.

Por redacción
| Hace 2 horas

La Selección de Estados Unidos se hizo fuerte tras un primer tiempo excelente, que incluso le permitió darle descanso a sus figuras en el complemento, y derrotó a su par paraguayo por 4-1 en la primera fecha del grupo D del Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026. A primera hora, Canadá logró un empate histórico ante Bosnia (1 a 1).

 

 

El conjunto estadounidense tuvo un primer tiempo arrollador, con tantos del volante Damián Bobadilla en contra, a los siete minutos, y un doblete del delantero Folarin Balogun, a los 30 del tiempo reglamentario y en el cuarto minuto de descuento.

 

 

El gol del descuento paraguayo llegó a los 27 minutos, con un buen zurdazo cruzado del mediocampista Mauricio Magalhaes, mientras que Estados Unidos sentenció la goleada en el séptimo minuto de descuento, con el tanto del delantero Giovanni Reyna.

 

 

El triunfo del conjunto que dirige el entrenador argentino Mauricio Pochettino le da el primer lugar del grupo D de manera parcial, con tres puntos, mientras la “Albirroja” cayó al último puesto, sin unidades.

 

 

En la próxima fecha, la Selección norteamericana jugará ante Australia, el viernes 19 de junio en Seattle, a las 16:00 (horario argentino), mientras que Paraguay comenzará su duelo ante Turquía a las 00:00 del sábado 20 de junio.

 

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