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Antes del partido

Canadá también tuvo su fiesta inaugural con Michael Bublé y Alanis Morissette

La primera segunda fiesta inaugural en la historia de los Mundiales fue otro paseo cultural llena de color y alegría. Participaron los dos artistas muy reconocidos entre el público argentino, entre otros. Después, el local enfrenta a Bosnia. 

Por redacción
| Hace 1 hora

Las celebraciones inaugurales de la Copa Mundial de la FIFA 2026 tuvieron una continuidad especial este año. Tras el primer acto oficial en el estadio Azteca, previo al partido entre México y Sudáfrica, la atención pasó al Toronto Stadium para la segunda ceremonia de apertura.

 

 

Este evento reunió a reconocidas figuras de la música internacional junto a protagonistas representativos de la diversidad cultural de Canadá. El espectáculo fue concebido para plasmar el espíritu inclusivo y global que caracteriza al campeonato, integrando arte, tradición y modernidad en una puesta en escena dirigida a una audiencia mundial.

 

 

Alessia Cara, acompañados por otros artistas internacionales como Elyanna, Jessie Reyez, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream y William Prince, fueron los encargados de abrir y poner la música de la inauguración del Mundial.

 

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