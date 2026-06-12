Debuta Brasil ante la posible revelación

El primer sábado de la Copa del Mundo tiene tres partidos con distinta atención y el paso cauteloso de los debuts, aunque el que se jugará a las 19 entre Brasil y Marruecos se roba la atención, sobre todo de los argentinos.

El equipo de Carlo Ancelotti mantiene su chapa de candidato pese a que el funcionamiento reciente no fue tan bueno y tendrá al frente al conjunto que se asoma como la posible revelación del torneo.

Será la inauguración del grupo C, que tendrá su segundo partido a partir de las 22 cuando se enfrenten Haití y Escocia.

El primer partido de la jornada sabatina completará la primera jornada el Grupo B, tras el empate del viernes entre Canadá y Bosnia. A partir de las 16, se producirá el estreno de Catar y Suiza.