Con 26 años de antigüedad, una docente cobró menos que la canasta básica de abril

Una docente titular de una escuela pública de San Luis cobró en abril de 2026 un sueldo neto de $1.256.377,18, una cifra que quedó por debajo de la Canasta Básica Total informada por el INDEC para una familia tipo, que ese mismo mes se ubicó en $1.469.768.

El recibo salarial corresponde a una maestra de grado con 26 años de antigüedad y evidencia una realidad que golpea de lleno al sistema educativo: incluso trabajadores con décadas dentro del aula ya no logran cubrir el costo básico de vida con un solo salario.

El dato más llamativo es que el sueldo básico real del cargo apenas supera los $254 mil. El resto de los ingresos se completa con adicionales, complementos remunerativos y sumas no remunerativas que inflan el haber mensual pero no mejoran de manera proporcional la futura jubilación ni otros derechos laborales.

En el detalle de la liquidación aparecen conceptos como “complemento remunerativo” por más de $330 mil, “antigüedad docente” por $305 mil y un “complemento no remunerativo” superior a los $272 mil. Tras descuentos jubilatorios, obra social y seguros, el ingreso final quedó apenas por encima de $1,25 millones.

La comparación con los números oficiales deja al descubierto una situación delicada. Según el INDEC, una familia de cuatro integrantes necesitó en abril casi $1,47 millones solo para no caer bajo la línea de pobreza. Esto implica que un docente con trayectoria y cargo titular igualmente queda por debajo de ese umbral si es sostén de hogar.

A eso se suma otro problema que docentes y gremios vienen denunciando desde hace años: la creciente proporción de sumas en negro o no bonificables dentro del salario. Son montos que sirven para llegar a fin de mes, pero que no impactan de la misma manera en el aguinaldo, la antigüedad futura ni la jubilación.

Mientras el costo de los alimentos, alquileres, servicios y transporte sigue en aumento, la distancia entre los salarios estatales y la canasta básica vuelve a poner en discusión cuánto necesita realmente un trabajador para vivir en condiciones dignas en la Argentina actual.