"La primera ambulancia que llegó no tenía oxígeno"

Juan José Rodríguez, hermano de Hernán Rodríguez, quien el domingo a la tarde falleció como consecuencia de un paro cardiorespiratorio tras jugar al fútbol, hizo pública su indignación por “la irresponsable” labor de una de las dos ambulancias que concurrieron a la emergencia ocurrida en el barrio 118 Viviendas (Puertas del Sol), en la ciudad de San Luis.

Sostuvo que la información oficial que distribuyó el gobierno provincial, a través de la Secretaría de Comunicación, en la que se negaba que la primera ambulancia que arribó al lugar no tuviera oxígeno, “es todo una mentira”.

“Hay más de cien testigos que se acercaron a ayudar, porque mi hermano era muy querido. Demoraron un montón en llegar y la primera ambulancia que arribó no tenía oxígeno. La segunda sí, y al frente llegó una médica”.

“Además no sabían usar el desfibrilador. Yo no soy de ningún partido, pero a mi hermano ya no lo tengo más”, detalló en diálogo con FM Lafinur.

Muy molesto por la información que difundió ayer el Gobierno de San Luis ante el fallecimiento, Rodríguez decidió dar su versión de lo acontecido.

“Los de la primera ambulancia son unos irresponsables y los de la segunda sabían lo que tenían que hacer, pero llegaron a los cuarenta minutos. Los policías que concurrieron a la urgencia pueden dar fe de lo que estoy manifestando y por la muerte de mi hermano, después les daba vergüenza salir de mi casa”, afirmó.

El comunicado emitido por el Ejecutivo puntano indicó que la ambulancia de apoyo que se solicitó era "para que el equipo que realiza RCP no se canse y la maniobra sea efectiva".

“Sabemos que no se puede hablar mal de este gobierno, pero no puede ser que vaya una ambulancia sin oxígeno y personal capacitado. Que se queden tranquilos porque no impulsaremos ninguna acción, pero nos gustaría que nos pidan disculpas y que no mientan. Estamos destruidos y vamos a salir adelante”, finalizó.

Hernán Rodríguez tenía 39 años y era muy conocido en el barrio 118 Viviendas. Lo conocían como “El Gordo”. Trabajaba de albañil y era un pilar de su familia: “A mi hermano, que era un tipazo y me ayudó a criar a mis hijos, ya no lo tengo más”, se lamentó.