Dique Las Palmeras : manejaba borracho y chocó

Desde la Comisaría Distrito 14° informaron que este domingo 28 de diciembre por la noche, alrededor de las 22, se produjo un accidente de tránsito en la ruta provincial 9, a la altura del dique Las Palmeras, en la localidad de San Francisco del Monte de Oro.



Según el parte policial, un hombre de 72 años de edad conducía de norte a sur un automóvil Renault 12 en compañía de otro hombre de 55 años cuando, por razones que se tratan de establecer, perdió el control del vehículo e impactó contra una columna de alumbrado público ubicada a la vera de la ruta.

Ambos ocupantes fueron asistidos en el lugar por personal médico del hospital de San Francisco del Monte de Oro, aunque no fue necesario su traslado al centro de salud, ya que no presentaban lesiones de gravedad.

Posteriormente, efectivos de la Dirección General de Policía Caminera y Seguridad Vial le practicaron el alcotest al conductor, el cual arrojó resultado positivo con 2,50 gramos de alcohol por litro de sangre.

Ante esta situación, se labraron las actas de infracción correspondientes y se procedió al secuestro preventivo del vehículo.