​​​​​​​Sarampión: por qué completar la vacunación hoy es más urgente que nunca

En las últimas semanas, el sarampión volvió a ocupar un lugar de preocupación en la agenda sanitaria. No se trata de una alarma infundada: hablamos de una de las enfermedades virales más contagiosas que existen y que, pese a ser prevenible mediante vacunación, sigue causando brotes allí donde las coberturas disminuyen. Frente a este escenario, la información clara y precisa se vuelve una herramienta fundamental de prevención.

En este contexto, es importante remarcar una nueva indicación oficial de las autoridades sanitarias nacionales: la segunda dosis de la vacuna Triple Viral fue adelantada a los 18 meses de edad. A partir de esta medida, los niños nacidos desde el 1° de julio de 2024 deben recibir la segunda dosis a los 18 meses, mientras que los nacidos hasta el 30 de junio de 2024 completarán el esquema a los 5 años, como estaba establecido previamente. Esta aclaración es central para evitar confusiones y asegurar esquemas completos en tiempo y forma.

El sarampión no es una enfermedad leve. Antes de la introducción de la vacuna, provocaba millones de muertes al año en el mundo. Aunque en Argentina no se registran casos autóctonos desde el año 2000, sí hemos tenido reintroducciones y brotes focalizados, y el riesgo persiste debido a la circulación internacional del virus y a la caída de las tasas de vacunación. Para evitar brotes, se necesita una cobertura de al menos el 95% con dos dosis de la vacuna.

Desde el punto de vista clínico, el sarampión suele comenzar con fiebre alta, malestar general, tos, secreción nasal y conjuntivitis, seguido de un exantema característico que progresa desde la cabeza hacia el resto del cuerpo. Puede presentar complicaciones graves, especialmente en niños pequeños, personas gestantes, pacientes inmunocomprometidos o con malnutrición previa. Neumonía, encefalitis y convulsiones son algunas de las manifestaciones más severas que podemos encontrar.

Ante cualquier persona —de cualquier edad— que presente fiebre y erupción cutánea, el sarampión debe ser considerado como diagnóstico posible, independientemente del antecedente vacunal. En esos casos, la consulta médica inmediata, el aislamiento oportuno y la notificación al sistema de vigilancia son claves para cortar la cadena de transmisión.

Es importante destacar, como aportó la medica infectóloga Dra. Florencia Mesplet, médica especialista en enfermedades infecciosas de la UBA MN 157755 MP 552314, que no existe un tratamiento antiviral específico para el sarampión. El abordaje es de sostén, tratando los síntomas y las posibles complicaciones. Por eso, la vacunación sigue siendo la herramienta más efectiva, segura y accesible para prevenir la enfermedad y sus consecuencias. Tanto haber padecido sarampión como haber recibido las dos dosis de la vacuna confieren inmunidad de por vida.

Hoy, más que nunca, es fundamental revisar los carnets de vacunación, especialmente en niños pequeños, antes del ingreso a jardines maternales, escuelas o ante viajes. La vacuna Triple Viral no solo protege de sarampión, sino también de rubéola y paperas, tres enfermedades inmunoprevenibles que requieren altos niveles de cobertura para evitar su reaparición.

Como médica infectóloga el mensaje de la Dra. Mesplet es claro: vacunarse es un acto de cuidado individual y colectivo. Frente a un virus tan contagioso, no alcanza con la protección personal; necesitamos esquemas completos en toda la comunidad. Ante fiebre y erupción cutánea, consultá de inmediato. Y, sobre todo, no posterguemos la vacunación: prevenir hoy es evitar complicaciones mañana.