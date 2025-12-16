Murió Kenya, la elefanta que vivió 40 años en Mendoza

La última elefanta que estuvo en cautiverio en la Argentina y que estuvo 40 años en el Ecoparque de Mendoza, murió este martes por la mañana luego de haber llegado en julio a un santuario en Mato Grosso, en Brasil.

De acuerdo a lo publicado por la cadena TN, el Proyecto Ele confirmó el deceso de Kenia. Ele es la organización que trabaja para liberar elefantes.

“Esta mañana Kenya dejó este plano, tras varios días en los que su salud se fue deteriorando y fue atendida de forma permanente por el equipo del santuario”, escribieron en su cuenta de Instagram.

Kenya pasó cuatro décadas en un pequeño recinto del exZoo de Mendoza. En una época ese espacio recibía la frecuente visita de turistas de San Luis y de toda la región.

El pasado 4 de julio inició su esperado camino hacia la libertad. Su traslado implicó una preparación de siete años y un viaje terrestre de más de 4.000 kilómetros hasta el santuario brasileño, donde finalmente pudo vivir en un entorno natural acorde a sus necesidades.



Desde el proyecto Ele informaron que se realizará una necropsia con la participación de profesionales universitarios para determinar las causas exactas de su muerte. Los resultados estarán disponibles en las próximas semanas.

Fuente: TN y SNVM