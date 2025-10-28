Un camión impactó contra la parte trasera de otro transporte

Un gran susto y felizmente solo daños materiales fue el saldo de un accidente que este martes a la madrugada (alrededor de la 1:45) ocurrió en la Autopista de las Serranías Puntanas, entre Chosmes y Alto Pencoso a la altura del kilómetro 836.

La Policía informó que por causas que establecerán los peritos, un camión colisionó a otro en la parte trasera cuando se desplazaban en sentido oeste a este.

Un hombre de 37 años (con domicilio en la localidad de Balde, San Luis) conducía un camión Dodge DP 500 y otro de 47 (oriundo de Mendoza) iba al comando de un camión Scania 113 con semirremolque.

Paramédicos del sistema público de salud provincial asistieron a los dos conductores que pese al violento impacto no presentaban lesiones, por lo que no fue necesario su traslado hacia algún hospital.

La vocería policial precisó que se les realizó el alcotest a los dos conductores de los, arrojando resultado negativo de 0,00 gr/lts de alcohol en sangre en ambos casos.