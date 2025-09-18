  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

15°SAN LUIS - Sabado 20 de Septiembre de 2025

  • Nuestras redes
Archivos Confidenciales
Provincia
País
El Mundo
Policiales
Deportes
Espectáculos y Cultura
El Campo
Funebres
Clasificados

15°SAN LUIS - Sabado 20 de Septiembre de 2025

EN VIVO

Violencia de género

Villa Mercedes: imputan a un hombre por golpear, amenazar y dañar a su ex pareja

Un hombre seguirá detenido tras agredir a su ex pareja en Villa Mercedes. La Fiscalía lo imputó por lesiones leves agravadas, daños y amenazas en un hecho ocurrido el martes por la noche.

Por redacción
| 18 de septiembre de 2025

La fiscal de Instrucción Penal con competencia en Género, Diversidad Sexual, Infancias y Adultos Mayores 1, Nayla Cabrera Muñoz, formuló cargos contra el acusado, quien fue identificado como Maximiliano Tobares. Según detalló, la víctima había mantenido con él una relación de pareja que concluyó hace diez meses. Sin embargo, el martes 16 de septiembre, cerca de las 23:30, el hombre viajó desde Mendoza hasta el domicilio de la mujer.

 

De acuerdo a lo expuesto en la audiencia, el imputado ingresó al patio interno de la vivienda y fue sorprendido por la víctima, lo que desató una discusión cargada de amenazas. Ya en la vereda, Tobares le propinó un golpe de puño en la cara y otro en la zona abdominal. La mujer intentó pedir ayuda llamando a la Policía, pero el acusado le arrebató el teléfono celular y lo destruyó contra el piso.

 

A unos 650 metros del lugar, efectivos del DRIM lograron detenerlo.

 

En la audiencia, la fiscal Cabrera Muñoz adelantó que solicitará una medida de coerción y que aguarda los informes médicos forenses y del cuerpo interdisciplinario auxiliar. La defensora oficial Silvia Morán, en tanto, pidió que se prorrogue la detención hasta el lunes próximo.

 

El juez de Garantías 2, Matías Farinazzo Tempestini, dio por formulados los cargos y concedió la prórroga solicitada. La audiencia de medidas de coerción quedó fijada para el lunes 22 de septiembre.

 

En la audiencia también intervino la secretaria Soledad Fernández López.

 

LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
SUSCRIBITE

Temas de nota:

Más Noticias

Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo