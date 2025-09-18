Villa Mercedes: imputan a un hombre por golpear, amenazar y dañar a su ex pareja

La fiscal de Instrucción Penal con competencia en Género, Diversidad Sexual, Infancias y Adultos Mayores 1, Nayla Cabrera Muñoz, formuló cargos contra el acusado, quien fue identificado como Maximiliano Tobares. Según detalló, la víctima había mantenido con él una relación de pareja que concluyó hace diez meses. Sin embargo, el martes 16 de septiembre, cerca de las 23:30, el hombre viajó desde Mendoza hasta el domicilio de la mujer.

De acuerdo a lo expuesto en la audiencia, el imputado ingresó al patio interno de la vivienda y fue sorprendido por la víctima, lo que desató una discusión cargada de amenazas. Ya en la vereda, Tobares le propinó un golpe de puño en la cara y otro en la zona abdominal. La mujer intentó pedir ayuda llamando a la Policía, pero el acusado le arrebató el teléfono celular y lo destruyó contra el piso.

A unos 650 metros del lugar, efectivos del DRIM lograron detenerlo.

En la audiencia, la fiscal Cabrera Muñoz adelantó que solicitará una medida de coerción y que aguarda los informes médicos forenses y del cuerpo interdisciplinario auxiliar. La defensora oficial Silvia Morán, en tanto, pidió que se prorrogue la detención hasta el lunes próximo.

El juez de Garantías 2, Matías Farinazzo Tempestini, dio por formulados los cargos y concedió la prórroga solicitada. La audiencia de medidas de coerción quedó fijada para el lunes 22 de septiembre.

En la audiencia también intervino la secretaria Soledad Fernández López.