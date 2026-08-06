Conectividad TIC San Luis

1er Trimestre 2026

San Luis consolida su liderazgo digital en el 1T 2026, posicionándose 2° a nivel nacional en penetración de internet fija (103,57%) y 3° en velocidad media de descarga (264,31 Mbps). Estos indicadores ratifican la efectividad del despliegue sostenido de fibra óptica, situando a la provincia a la vanguardia del interior del país, muy por encima del promedio nacional.

1. Acceso a Internet Fija

1.1 Penetración: segunda del país, primera del interior

San Luis registró 190.796 accesos a internet fija en el primer trimestre de 2026, con una tasa de penetración de 103,57 accesos cada 100 hogares. Ese valor la ubica en el segundo lugar nacional, detrás de CABA (118,81%) y por encima de La Pampa (102,74%), Tierra del Fuego (97,11%), Buenos Aires (93,21%) y el promedio nacional de 84,03%. Es la posición más alta que la provincia haya alcanzado desde que ENACOM publica este indicador con base censal 2022.

Conviene recordar el contexto. El cuarto trimestre de 2025 fue el período de mayor sacudida estadística para la provincia: la incorporación del Censo 2022 como base demográfica redujo la penetración nominal en 21,54 puntos porcentuales de un trimestre al otro —la caída más pronunciada del país—, sin que ningún acceso real desapareciera. El Censo 2022 reveló que San Luis tiene más hogares de los que proyectaban las estimaciones basadas en el censo de 2010, lo que automáticamente reduce el cociente. Los accesos no disminuyeron; fue el denominador de la fórmula el que creció. Depurado ese efecto metodológico, la tendencia subyacente era ya de liderazgo en el interior. El 1T 2026 lo confirma.

Para dimensionar la brecha territorial, la comparación es elocuente: Formosa registra 48,74 accesos cada 100 hogares; Chaco llega a 50,45. La distancia entre San Luis y las provincias con menor penetración supera los 50 puntos porcentuales. Esa diferencia no tiene explicación geográfica ni climática. Es la inversión sostenida en infraestructura.

1.2 Velocidad de descarga: tercera del país, segunda del interior

La velocidad media de descarga en San Luis alcanzó 264,31 Mbps en el primer trimestre de 2026, por encima del promedio nacional de 252,45 Mbps. La provincia ocupa el tercer lugar del ranking, detrás de CABA (359,28 Mbps) y Buenos Aires (311,31 Mbps), y por delante de San Juan (258,05 Mbps), Neuquén (247,00 Mbps) y Mendoza (212,27 Mbps). En el interior del país —sin contar el área metropolitana— San Luis es segunda, únicamente superada por Buenos Aires.

La velocidad media creció 11,66 Mbps respecto del cuarto trimestre de 2025 (+4,6%), continuando la tendencia ascendente ininterrumpida de los últimos cuatro trimestres. La serie anual completa 2025 muestra un crecimiento de +72,16 Mbps desde los 192,49 Mbps del cierre de 2024 hasta los 264,31 Mbps actuales: casi un 37% en doce meses. El despliegue de fibra óptica en la provincia sigue activo y genera mejoras perceptibles en las velocidades disponibles. La correlación entre fibra y velocidad no es casual: las provincias con mayor proporción de accesos por ese medio son consistentemente las más rápidas, y San Luis confirma esa pauta.

1.3 Tecnología: fibra óptica como eje estructural

A escala nacional, la fibra óptica consolida su posición dominante: 6.580.486 accesos sobre un total de 13.541.737 representan el 48,59% del mercado, frente al 38,61% del cablemódem. El punto de inflexión ya ocurrió —fibra superó a cablemódem en el transcurso de 2025— y la tendencia se profundiza trimestre a trimestre. El ADSL, que en 2014 concentraba más de 3,7 millones de accesos, lleva apenas 308.437 en el 1T 2026: una caída del 91% en doce años. La transición tecnológica no tiene marcha atrás.

El 85,24% de los accesos de internet fija a nivel nacional ya superan los 30 Mbps. En Buenos Aires y CABA, ese porcentaje trepa al 91,18%; en el resto del país, al 80,62%. San Luis, con su velocidad media de 264,31 Mbps, exhibe una distribución tecnológica consistente con el grupo de mayor desempeño del interior.

2. Comunicaciones Móviles

San Luis registró 703.892 accesos móviles en el primer trimestre de 2026, con una tasa de penetración de 130,84 accesos cada 100 habitantes. Ese valor supera el umbral de cobertura universal —definido como 100 accesos por habitante— y posiciona a la provincia cómodamente por encima de ese piso, aunque por debajo del promedio nacional de 138,76.

El panorama nacional muestra una contracción mínima: 64,44 millones de accesos en el 1T 2026 representan una variación interanual de –0,17%, la primera caída desde 2020. El mercado móvil argentino está maduro. La saturación de líneas por habitante deja poco margen para crecer en cantidad; el vector de expansión se desplaza hacia la calidad del servicio y la migración al segmento pospago.

Ese desplazamiento es la tendencia estructural más relevante de los últimos cinco años. Los accesos pospago crecieron de 5,57 millones en 2020 a 9,00 millones en el 1T 2026, mientras los prepagos se mantienen relativamente estables. En una provincia con alto índice de conectividad general como San Luis, ese comportamiento debería replicarse o incluso acentuarse.

El tráfico de voz sigue su declive estructural: 8.172 millones de minutos en el trimestre contrastan con los 78.060 millones de 2016. Los SMS recorren el mismo camino. La llamada de voz cede terreno a los datos; el SMS cede terreno a las aplicaciones de mensajería. Son tendencias globales que los datos de ENACOM confirman con precisión en el caso argentino.

3. Posición Comparativa

El cuadro de indicadores del 1T 2026 consolida la posición de San Luis: 2° nacional en penetración de internet fija por hogares (103,57%), 3° en velocidad media de descarga (264,31 Mbps), y penetración móvil de 130,84 c/100 hab. por encima del promedio del interior. Ninguna otra provincia del interior argentino reúne simultáneamente una tasa superior a 100 accesos por hogar y una velocidad media por encima del promedio nacional. Esa convergencia entre cobertura y calidad es la marca distintiva de San Luis en el mapa digital del país.

4. Conclusiones

Primero, el liderazgo en penetración es estructural. La tasa de 103,57 accesos por cada 100 hogares no es el rebote de un dato distorsionado: es la expresión de una red que cubre —y supera— el universo de hogares de la provincia. El segundo lugar nacional, detrás únicamente de CABA, confirma lo que los trimestres anteriores ya anticiparon una vez neutralizado el efecto del cambio de base demográfica.

Segundo, la calidad de la red crece al mismo ritmo que su extensión. Una velocidad media de 264,31 Mbps —tercera del país, segunda solo detrás de CABA y Buenos Aires— indica que el despliegue de fibra óptica en San Luis genera resultados medibles trimestre a trimestre.

Tercero, la brecha con las provincias rezagadas se amplía. Mientras San Luis supera el 103%, Formosa no llega al 49% y Chaco bordea el 50%. La distancia no es geográfica ni climatológica: es de inversión sostenida.

Por último, el despliegue de fibra óptica no es un fenómeno espontáneo ni reversible. Los datos de ENACOM muestran que los accesos por fibra pasaron de 178.070 en 2016 a 6.580.486 en el primer trimestre de 2026: un crecimiento del 3.594% en diez años. En ese mismo período, el ADSL perdió el 91% de sus accesos. La fibra ya superó al cablemódem como tecnología dominante en el transcurso de 2025 y sigue ampliando esa ventaja.

Detrás de esa curva están las decisiones de inversión de los operadores incumbentes —Telefónica y Telecom principalmente— que continúan tendiendo infraestructura de forma sostenida. Sin esa inversión privada, la velocidad media nacional no habría pasado de 182 Mbps en 2024 a 252 Mbps en el 1T 2026, ni San Luis llegaría hoy a 264 Mbps. La política pública puede orientar, incentivar o exigir; pero es la infraestructura tendida metro a metro la que cierra —o no— la brecha digital.

Más allá de las métricas, este despliegue de infraestructura es el pilar fundamental que sostiene la economía del conocimiento y la inclusión digital en San Luis, garantizando que cada ciudadano, sin importar su ubicación geográfica, cuente con las herramientas necesarias para desarrollarse, educarse y competir en el mundo digital actual. Esta solidez se asienta sobre una base histórica: San Luis cuenta con cobertura de conectividad inalámbrica en todo su territorio desde hace casi dos décadas, una política pionera que democratizó el acceso. Hoy, esa trayectoria se potencia con un salto cualitativo en la velocidad de la red; la fibra óptica complementa aquel despliegue inicial, asegurando que la provincia no solo mantenga su alcance universal, sino que eleve el estándar técnico a niveles de vanguardia, garantizando ancho de banda robusto para las exigencias actuales.

El desafío para lo que resta de 2026 no es solo sostener estos indicadores, sino profundizar la capilaridad de la fibra óptica en las zonas rurales remanentes y elevar el estándar de calidad del servicio móvil, asegurando que la ventaja competitiva de la provincia se traduzca directamente en mayores oportunidades para el sector productivo.

Datos: ENACOM — Informes Trimestrales 1T 2026 (Acceso a Internet Fija, Comunicaciones Móviles).