¿Cuánto cuesta el agua en los comercios de San Luis?

En un momento crítico del mes, cuando el sueldo ya empezó a ser más una espera que una reserva, el Gran San Luis se quedó sin agua por la rotura de un caño en el Acueducto de Río Grande. Las informaciones oficiales indican que por lo menos hasta el domingo se realizarán las reparaciones y el suministro se verá disminuido, cuando no anulado.

Más allá de las responsabilidades que les toca a cada organismo, la población es una vez más la afectada por la negligencia y la falta de control. La gente no tendrá más opción que restringir –nuevamente- el uso de un elemento tan crucial como el agua potable y salir a comprar el líquido para su consumo.

Surgirá un gasto imprevisto que, en época de bolsillos flacos, duele más que la sequía. Un bidón de cinco litros –el mínino que se calcula de gasto por día para una familia tipo- en cualquier supermercado de San Luis oscila entre los 3 mil y los 4.500 pesos. En los Vea y Carrefour, los seis litros de Villa del Sur se consiguen a 5.100 pesos.

El otro inconveniente con que se encontrarán los consumidores será la escasez, ya que no estaba prevista una alta demanda provocada porla emergencia. Es por eso que se espera que durante el fin de semana quienes trabajen de manera firme sean los repartidores de agua, quienes están preparados para otorgar fiado a sus clientes que estén más apretados económicamente.

En ese caso, un bidón de agua de seis litros llevado hasta el domicilio puede costar unos 2.500 pesos y en caso de que el cliente vaya hasta el comercio y haga la recarga, el precio será de 2 mil.

Hasta ahora, ningún municipio de las zonas afectadas informó sobre la distribución del líquido en camiones cisternas, aunque se descuenta que ante la situación especial los responsables de las áreas decidirán la salida de los vehículos.