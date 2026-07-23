Investigan en Tilisarao el robo y la agresión a un hombre de 48 años

Un hombre de 48 años fue emboscado por tres delincuentes cuando regresaba a su vivienda en Tilisarao y, tras la golpiza que sufrió, le robaron el dinero que tenía en una billetera y otras pertenencias.

La agresión y robo se produjo en la madrugada de este lunes en la esquina de Raúl B. Díaz y Mendoza, frente al complejo polideportivo de la localidad. El martes, el damnificado hizo la denuncia de lo ocurrido en la Comisaría 23° y con la intervención del fiscal Marcelo Saldaño, ahora tratan de dar con el trío de agresores.

El área de prensa de la Policía, que depende del Ministerio de Seguridad, habitualmente oculta este tipo de episodios pero en esta ocasión dio detalles de lo ocurrido.



Los oficiales fueron alertados sobre un episodio ocurrido en inmediaciones de las calles Mendoza y Raúl B. Díaz, donde asistieron a un hombre de 48 años, que relató haber sido golpeado por varios sujetos, quienes le sustrajeron dinero en efectivo.

En ese momento, el agredido rechazó recibir asistencia médica al asegurar que se encontraba en buen estado de salud. Además, indicó que realizaría la denuncia en otro momento, “ya que se encontraba bajo los efectos del alcohol”.

La denuncia formal fue efectuada recién el martes, a la tarde, debido a que había estado trabajando en la zona rural de Renca.

Precisó que entre la tarde y la noche del domingo 19 de julio estuvo consumiendo bebidas alcohólicas en su domicilio del barrio Eva Perón y que después se trasladó a las inmediaciones de la terminal de ómnibus, donde continuó bebiendo “junto a un grupo de personas conocidas”.

Dijo que luego, compró más bebidas en un comercio ubicado sobre avenida Córdoba y emprendió el regreso a su vivienda. En el trayecto, al llegar a la intersección del ataque fue interceptado por tres individuos que, tras un intercambio de palabras, lo golpearon y le robaron la billetera con dinero en efectivo y las bebidas que llevaba.