Gremios alertan por la suba de la pobreza en el país y la provincia

Hoy, luego de varios días de espera y debates, comienza en el Congreso de la Nación Argentina el tratamiento de la ley "Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos", conocida como ley ómnibus, que envió el gobierno de Javier Milei el 28 de diciembre. La norma atenta contra los derechos conquistados por la gran masa de trabajadores del país y contra muchas otras leyes que dignifican la vida de los argentinos.

Al respecto, asociaciones gremiales de San Luis, englobadas en la Intersindical San Luis, volvieron a posicionarse en contra del ajuste. Entre ellas la CTA de los Trabajadores, la CTA Autónoma, la CGT y UTEP. En un comunicado expresaron su preocupación: "En este momento crucial para la Nación, la sociedad se encuentra ante un escenario sin precedentes. La política de ajuste y de declinación de la soberanía que el gobierno nacional de Javier Milei pretende imponer —a un ritmo nunca antes visto— tendrá consecuencias gravísimas para nuestro país, consecuencias que serán difíciles de revertir, y a un alto costo para nuestra Patria". Advierten que la pobreza y la indigencia crecen en el país y la provincia.

"Las medidas del Gobierno no apuntan a resolver las urgencias de las mayorías. Al contrario, las están agravando vertiginosamente. La inflación del 25,5% no fue casual. Fue provocada por la devaluación del 118% con liberación de precios. Fue generada por el Gobierno a los tres días de asumir. Con salarios y jubilaciones prácticamente sin cambios, eso licuó los ingresos. La canasta básica familiar del Indec saltó a $495.798. Para la mayoría resulta imposible de alcanzar", agregaron.

Afirman que, en el país y en la provincia, se agudiza la pobreza y la indigencia producto de las políticas de ajuste de los gobiernos que, lejos de ir en contra de la "casta" y los poderosos, profundizan aún más la crisis en los que menos tienen.

"En este contexto, el gobierno provincial de Claudio Poggi, en lugar de atemperar los efectos de la crisis, pagó desdoblado en dos cuotas los salarios de diciembre, y a pesar de la medida cautelar de la Justicia, pretende hacer lo mismo con los de enero. También incumplió el 'Tratado de La Toma' ahogando financieramente a los municipios, y en la capital comenzaron los despidos. Pero la realidad no da margen para esto. Hay prácticas de la política tradicional de San Luis que están agotadas. No se puede pretender que la clase trabajadora y el pueblo sean meros espectadores", exponen y afirman que el paro general y la movilización del 24 de enero no fueron hechos aislados, sino un capítulo bisagra para dar cuenta de la necesidad que hay de hacer escuchar la voz del pueblo.

► Autoconvocados

Trabajadores autoconvocados se reunieron ayer por la tarde en la esquina del Correo Argentino para debatir y acordar los pasos a seguir ante los problemas que padece el pueblo argentino. Se pronunciaron fuertemente a favor de los derechos de los trabajadores.

Asimismo, apelaron a la solidaridad de los puntanos para con los empleados despedidos de la Municipalidad de San Luis y del estado provincial.

"Son muchas las preocupaciones que tiene nuestro pueblo, sobre todo hacer una vida digna. Tener trabajo y que sea suficiente para cubrir las necesidades elementales de la vida, que van desde la vivienda, la alimentación, el esparcimiento, tal como dice nuestra Constitución y el Derecho Internacional. Estamos acá porque estamos defendiendo los puestos de trabajo de los compañeros municipales", indicó Alejandro Anania, integrante de la multisectorial de autoconvocados desde el Frente Patria Grande.

"Creemos que toda la clase trabajadora tiene que tener solidaridad en este momento porque, ya sean municipales como trabajadores de las metalúrgicas, de la administración pública o del comercio o la producción, todos estamos atravesando la misma crisis. Los que tenemos trabajo hemos perdido nuestro poder adquisitivo. Hay muchas familias que no llegan a alimentarse adecuadamente los treinta días del mes", agregó.

En el mismo sentido, Ricardo Vallejos (también autoconvocado de la multisectorial) apuntó a que hace falta un poco de memoria y conocer la historia de Argentina para darse cuenta que estamos atravesando los mismos rumbos que en las peores épocas del país.

"Esto nos convoca desde el primer momento en que empezó la política del nuevo Presidente y del nuevo Gobernador, porque ataca al sector trabajador quitándole derechos y poniéndonos en una situación donde el hambre nos va a acosar, las enfermedades, las deudas y todo ese tipo cosas. Es un plan que, evidentemente, favorece a las grandes industrias y a los poderosos del mundo y del país. Esto está digitado por grandes empresarios que quieren un país colonizado", afirmó.

