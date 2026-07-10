Armani se va de River: oficializaron su desvinculación

River Plate confirmó oficialmente la salida del arquero e ídolo del club Franco Armani y puso fin a una de las etapas más exitosas de su historia reciente.

A través de un comunicado, el club anunció que el contrato del arquero de 39 años fue rescindido de común acuerdo, luego de concretarse su regreso a Atlético Nacional, donde continuará su carrera antes de retirarse.

Además, River informó que este lunes se realizará una conferencia de prensa para despedir al histórico futbolista tras ocho años y medio en la institución.

El anuncio ratificó una posibilidad que venía tomando fuerza desde hacía varias semanas. La dirigencia decidió respetar la voluntad del arquero, quien eligió regresar al club colombiano, donde también es considerado un ídolo.

Su salida se produjo después de una etapa en la que conquistó 10 títulos y dejó una huella marcada por actuaciones decisivas y una destacada regularidad bajo los tres palos.

Durante el primer semestre de 2026, Armani perdió protagonismo a raíz de distintos problemas físicos. Primero sufrió un desgarro en el gemelo derecho durante la pretemporada y luego una lesión en el tendón de Aquiles derecho. Esa situación permitió la consolidación de Santiago Beltrán como titular en el arco riverplatense.

Armani había llegado a River a comienzos de 2018 procedente de Atlético Nacional, luego de que Augusto Batalla y Germán Lux no lograran cubrir la salida de Marcelo Barovero.

Rápidamente se ganó un lugar con sus reflejos, liderazgo, personalidad y capacidad para responder en los partidos más importantes.

Su primera gran actuación fue en la Supercopa Argentina 2017, disputada en marzo de 2018, cuando River derrotó 2-0 a Boca en Mendoza.

Ese mismo año fue una pieza fundamental en la conquista de la Copa Libertadores, con intervenciones decisivas frente a Racing, Independiente, Gremio y Boca.

En total disputó 366 partidos, mantuvo 158 vallas invictas y conquistó 10 títulos. Sus números y actuaciones lo ubican entre los arqueros más destacados de la historia de River, junto a Amadeo Carrizo y Ubaldo Fillol.

El comunicado completo:

"Franco Armani y River Plate han resuelto de común acuerdo el cierre de un ciclo que quedará grabado para siempre en la memoria del Club y los hinchas.

Durante estos ocho años y medio, Franco conquistó 10 títulos, siendo figura central en cada uno de ellos y escribiendo capítulos inolvidables en nuestros 125 años de historia. Héroe durante toda la Copa Libertadores 2018 obtenida en Madrid, ganador incansable de clásicos y arquero con más títulos de nuestra historia, entre tantos otros logros, se convirtió en una leyenda viva de River.

Franco tendrá una conferencia de prensa el lunes 13 de julio a las 16 hs en el Club, donde podrá despedirse de toda la familia riverplatense. Franco Armani es, y será eternamente, parte de la historia grande de River y las puertas del club permanecerán abiertas para él siempre".

AgenciaNA