Cenizas y desolación tras el fuego: vecinos dicen que los dejaron solos

Las cenizas todavía emanan su dolor Estancia Grande, pero lo que más quema en el ánimo de los vecinos es la profunda sensación de abandono. El reciente incendio forestal, que devoró unas 7.000 hectáreas en la zona, dejó al descubierto impericias, demoras e imprecisiones operativas en el manejo de la emergencia.



Aunque la valentía de los bomberos de línea no está en discusión, las decisiones logísticas de las esferas más altas sembraron la indignación de una comunidad que debió poner el cuerpo para no perderlo todo.



El crudo relato de Luis Rojas se viralizó rápidamente en las redes sociales como una radiografía del desamparo: "Así ardía mi campo y la ayuda nunca llegó. Ni bomberos, ni municipales, ni policías, ni un ente del gobierno; no hubo nadie", sentenció con impotencia.



Rojas detalló que la contención del fuego en su propiedad dependió exclusivamente de la solidaridad de un vecino a caballo, Javier Tello, y del uso de baldes con agua alimentados por una bomba eléctrica que dejó de funcionar cuando las llamas consumieron los postes de luz.



En sintonía, el vecino Coria, un histórico habitante de la zona con más de 20 años de residencia y amplia experiencia en catástrofes serranas, dialogó con la periodista Sandra Araujo y desnudó la caótica organización del operativo oficial en sectores como Durazno Alto e Ivirorco.



"Estuvo muy mal organizado. Yo andaba en mi camioneta particular acarreando 500 litros de agua; los camiones de Vialidad e hídricos podían subir, pero los dejaban muy abajo. Los bomberos necesitaban el agua arriba, si bajaban a cargar, el fuego ya pasaba", explicó Coria, quien además denunció que la reacción fue marcadamente tardía.



Coria advirtió que la infraestructura de Estancia Grande carece de recursos básicos —como mochilas de agua en condiciones— y criticó que las autoridades "esperan que el fuego arda" en lugar de avanzar cuando las llamas están bajas.



Además, sumó sospechas sobre la intencionalidad del inicio del foco y alertó sobre las graves secuelas que persisten en la zona alta: "Tenemos las cañerías de agua dañadas y rotas. Muchos tuvimos que cortar alambres solidariamente para que los animales no se quemaran. Los equipos provinciales actuales no están preparados para la geografía de la sierra, se necesita un grupo capacitado para incendios grandes", concluyó.



La autogestión como única salida



Las declaraciones recogidas en los últimos días por este medio profundizan el mismo diagnóstico de desolación y resiliencia. Mariano Estrada, quien afortunadamente no sufrió pérdidas materiales directas, describió cómo la comunidad debió organizarse a contrarreloj ante la ausencia de directivas claras: "Evacuaron a una familia en un campo y luego, con unos vecinos, tuvimos que tirar un alambrado para que pudieran salir los animales, porque si no quedaban atrapados en el fuego".



Por su parte, Matías Giacchino, habitante de la zona de la Ecoaldea, graficó el sentimiento de desamparo y la triste costumbre de combatir el fuego de forma precaria: "Este debe ser el séptimo incendio que apagamos. Agarramos un 'chicote' —un jean mojado— y le vamos pegando hasta que lo apagamos". Giacchino advirtió que este episodio los rodeó por completo y obligó a cada familia a defender su propio hogar y sus árboles frutales.



El vecino fue categórico respecto al colapso del sistema: "Los bomberos siempre no dan abasto. Había muchos, pero se quemaba todo por todos lados". Remarcó la urgencia de dotar a las viviendas de mejor equipamiento autónomo (como sopladoras o tanques de acopio hídrico) y reclamó cambios de fondo: "Si hubiera brigadas, si el ejército participara, podríamos apagar el incendio en un solo día. Pero bueno, estamos como atrás culturalmente", concluyó con amargura.

