Dos detenidos y procesados por intentar matar a un hombre

Una agresión que pudo haber terminado en un homicidio ocurrió en las inmediaciones del predio nacional conocido como “Granja La Amalia”, que está situado en la oeste de la ciudad de San Luis, detrás de la exestación de trenes. Allí, por causas que se desconocen, una mujer de 36 años y un joven de 35, apuñalaron a un hombre de 65 años y lo dejaron al borde de la muerte.

La joven, cuando se presentó ante la Policía en compañía de una adolescente de 16 años, declaró que ella había apuñalado al sexagenario. Sin embargo, el juez de Garantía N° 1 de la Primera Circunscripción Judicial, Juan Manuel Montiveros Chada, le impuso la prisión preventiva por 90 días al acusado de 35 años y a ella le dictó la prisión domiciliaria.

El caso, que derivó en la apertura de un sumario caratulado “Averiguación Lesiones", fue tras un disturbio, con agresión, en el sector de Granja La Amalia, donde un hombre de 65 años sufrió heridas de arma blanca, precisa el parte policial. Ocurrió el jueves pasado a la noche.

Durante un recorrido por las inmediaciones, los policías interceptaron al acusado, quien presentaba manchas de sangre en sus manos. Al advertir la presencia policial, extrajo un cuchillo de entre sus prendas y lo dejó en el suelo, por lo que fue inmediatamente demorado.

Minutos después se presentó la mujer portando otro cuchillo y manifestó espontáneamente haber sido quien lesionó con un arma blanca a la víctima.

La mujer fue demorada, mientras que la adolescente que la acompañaba y presentaba lesiones compatibles con un golpe de puño quedó bajo resguardo de la Comisaría de Atención a la Niñez Adolescencia y Familia (CANAF).

El herido con el arma blanca fue trasladado en ambulancia hacia el Hospital Central “Dr. Ramón Carrillo” para recibir atención médica.

Tras la audiencia realizada este viernes en el Juzgado, efectivos de la Comisaría Seccional 4° trasladaron al sujeto de 35 años al Servicio Penitenciario Provincial, mientras que la mujer de 36 años deberá cumplir la prisión domiciliaria.