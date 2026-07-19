El domingo más excitante del año estará frío, sin alcohol y sin misa vespertina

Sea como sea, resulte como resulte, termine la noche como termine, el domingo 19 de julio no será un día más en la historia argentina. En un país de enorme tradición futbolera, que la selección nacional juegue la final de la Copa del Mundo no puede ser menor. De hecho, sucedió, hasta hoy, solo seis veces.

Una de las curiosidades que tiene el partido contra España –que comenzará a las 16- es que desempatará la balanza finalista para los argentinos, que ganaron tres de los partidos decisivos y perdieron otros tantos. El 7, el número engreído, hará el desequilibrio.

San Luis despertó tranquilo, aunque la inquietud se incrementará con el correr de las horas. Estará frío por un frente de vientos que entrará desde el sur, el cielo estará nublado y anunciaron lluvias y lloviznas. El sol se pondrá a las 18:38, poco tiempo después de que termine el partido, si no hay alargue.

La planificación más repetida será un desayuno expectante, con el televisor prendido en los canales de deportes desde temprano y la posibilidad de aquellos a los que les interese y vivan el ambiente nacionalista deportivo de ver la carrera de Fórmula 1 que comienza a las 10 de la mañana con Franco Colapinto. El almuerzo en familia, la larga sobremesa hacia las cuatro de la tarde y la salida a celebrar –sea cual sea el resultado- una vez finalizado el encuentro.

La mayoría de los comercios de San Luis –que tienen prohibido vender alcohol desde el sábado a las 20- estarán abiertos hasta las 15, aunque se estima que después del mediodía la circulación será muy baja, algo a lo que aportará un operativo policial que cortará las calles céntricas para organizar la concentración de gente tras el partido. El Obispado informó que no habrá misas vespertinas.

En medio de la vorágine finalista, hay un detalle que parece haber quedado en el olvido. El lunes, el día después, es el Día del amigo, un motivo para celebrar como sea, incluso que se terminan las vacaciones de invierno.