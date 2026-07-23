Nicolás Otamendi se despidió de la Selección Argentina

El defensor central Nicolás Otamendi, flamante refuerzo de River, se despidió de la Selección argentina con un extenso comunicado publicado en sus redes sociales, afirmando que jugar en el seleccionado fue “el privilegio más grande” que le dio el fútbol.

En las “palabras más difíciles” de toda su carrera, el marcador central valoró haberse podido despedir en una final del mundo, algo que catalogó como obra del “destino” y aseguró que se marcha “con la tranquilidad de haberlo dejado todo”.

El jugador surgido de Vélez disputó cuatro mundiales con la Selección, habiéndose perdido únicamente Brasil 2014 desde el 2010 hasta la fecha, y fue pieza fundamental del exitoso ciclo del entrenador Lionel Scaloni, siendo campeón del Mundial de Qatar 2022, la Finalissima y bicampeón de América.

“Soñé de chico vestir la camiseta de la Selección y la defendí con el alma”, comenzó su mensaje el defensor, que aunque cierra su carrera internacional con un resultado doloroso al caer en la final del Mundial 2026 ante España, se va “con la cabeza en alto” ya que el grupo “lo intentó hasta el último segundo”.

Tras asegurar que nunca se guardó “una gota de esfuerzo”, ni de sentir “el mayor honor” ante la camiseta, el jugador de 38 años le agradeció al hincha argentino “por el amor incondicional, cada bandera y canción”, asegurando que en el canto de cada himno, la hinchada lo hizo sentir que eran “millones defendiendo un mismo sueño”, en lugar de once jugadores.

A los futbolistas que continuarán vistiendo la camiseta de la Selección, Otamendi les pidió que “nunca dejen de creer”, a pesar de que haya golpes “que parezcan imposibles de superar”, ya que la camiseta Albiceleste “siempre recompensa a quienes la defienden con humildad, sacrificio y amor”, afirmando: “no permitan que una derrota les robe la ilusión”.

Por último, “Ota” dejó claro que se despide “con un orgullo inmenso” por haber podido representar al país, agradeció a su familia por acompañarlo en cada paso y sentenció: “los títulos quedan en la historia, pero el amor por estos colores dura para toda la vida”.