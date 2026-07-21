Larga en Clausura 2026: ya están los árbitros que dirigirán a Boca y a River

La Liga Profesional de Fútbol (LPF) confirmó la organización de los árbitros para la primera fecha del Torneo Clausura 2026, la cual tendrá inicio este jueves.

Hernán Mastrángelo es el designado para impartir justicia en el encuentro de Boca y Deportivo Riestra, mientras que Nazareno Arasa lo hará en River – Barracas Central.

El certamen que dará comienzo al segundo semestre en el fútbol local comenzará este jueves 23 de julio, con un choque entre dos recientes campeones del fútbol argentino: Belgrano, vigente ganador del Torneo Apertura 2026, se medirá con Rosario Central, a quien le fue otorgado el polémico Campeonato de Liga, desde las 19:30.

A pocos días del regreso de los torneos locales, luego de que algunos clubes afrontaran una pretemporada dispar al tener futbolistas convocados al Mundial 2026, fue presentada la disposición arbitral para la primera jornada.

En el regreso del entrenador Rodolfo “Vasco” Arruabarrena, luego de un debut triunfal en la Copa Argentina, Boca será visitante de Deportivo Riestra este domingo 26 a las 19:30, con Hernán Mastrángelo como juez principal y Lucas Novelli en el VAR.

Por su lado, River busca dejar atrás la muy mala imagen mostrada en su último encuentro, con una caída por 3-1 ante Aldosivi en la copa nacional, y chocará con Barracas Central, con la dirección de Nazareno Arasa y, desde el VAR, Pablo Echavarría.

Además, Independiente jugará ante Estudiantes con arbitraje de Pablo Dóvalo y la asistencia desde el videoarbitraje de Sebastián Habib; Racing recibirá a Gimnasia con Nicolás Ramírez como árbitro y Héctor Paletta desde el VAR; y San Lorenzo visitará a Lanús en un encuentro que dirigirá Leandro Rey Hilfer en cancha y Diego Ceballos desde la cabina situada en Ezeiza.

Abriendo la fecha jugará el gran campeón del fútbol argentino, Belgrano, que podrá recibir a su histórico público en su estadio y chocará con Rosario Central, en un partido en el que el encargado de impartir justicia será Sebastián Zunino, asistido por Germán Delfino en el VAR.