Pelota a paleta: San Luis fue sede de un regional de divisiones formativas

La ciudad de San Luis fue sede de un evento que congregó a escuelitas y juveniles de una amplia región. Fue en el transcurso del Primer Encuentro Infanto-Juvenil de Pelota a Paleta que se llevó a cabo el pasado fin de semana, en el Trinquete del club GEPU, situado en la esquina de Tomás Jofré y Rivadavia.

Asistieron las federaciones de Mendoza y Córdoba y por la provincia de San Luis, lo hicieron delegaciones de las ciudades de Villa Mercedes y de la capital.

El evento tuvo un saldo exitoso y según se destacó, “con una gran participación de niños, niñas, mujeres y familias, quienes vivieron una verdadera fiesta del deporte”.

“La Federación de Pelota de San Luis, cuya presidenta es Guillermina Pellegrini, continúa trabajando con mucho compromiso por el crecimiento y desarrollo de la pelota en toda la provincia”, comentó una fuente del sector.

La agenda de la pelota a paleta puntana se extenderá el próximo 25 de julio, con el dictado de una clínica que estará a cargo de Alfredo “Puly” Villegas y Matías Villegas. Será en el Trinquete Modelo de Pelota Vasca, cerca de la Legislatura Provincial.