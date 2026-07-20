El Club Rincón le dio una gran alegría a San Francisco

El deporte de San Francisco del Monte de Oro vive un momento histórico. Es por la consagración del club Rincón como campeón del torneo Apertura 2026 de la Liga de Fútbol del Norte Puntano. En la final, venció por 2 a 0 a la aguerrida representación del Deportivo Candelaria.

Los dos goles del campeonato fueron convertidos por José Ortiz (figura del encuentro). La primera anotación fue de penal y cuando caía el telón del encuentro, Ortiz logró el doblete y sentencio la victoria.

El partido se jugó a dientes apretado y con mucha intensidad. Hubo 5 expulsados. 3 del Deportivo Candelaria y 2 expulsados de Rincón.

El campeonato alcanzado por Rincón le generó mucho orgullo al pueblo de San Francisco, debido a que es uno de los más populares del norte provincial.

El cuerpo técnico del Rincón está compuesto por Edgar Mardone, Daniel Garro, Mariano Concha y Ezequiel Muñoz.