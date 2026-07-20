  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

14°SAN LUIS - Lunes 20 de Julio de 2026

  • Nuestras redes
Archivos Confidenciales
Provincia
País
El Mundo
Policiales
Deportes
Espectáculos y Cultura
El Campo
Funebres
Clasificados

14°SAN LUIS - Lunes 20 de Julio de 2026

EN VIVO

Liga del Norte Puntano

El Club Rincón le dio una gran alegría a San Francisco

Se consagró campeón del torneo Apertura 2026, al superar en la final a Deportivo Candelaria. Fue 2 a 0, con un doblete de José Ortiz.

Por redacción
| Hace 2 horas

El deporte de San Francisco del Monte de Oro vive un momento histórico. Es por la consagración del club Rincón como campeón del torneo Apertura 2026 de la Liga de Fútbol del Norte Puntano. En la final, venció por 2 a 0 a la aguerrida representación del Deportivo Candelaria.

 

 

Los dos goles del campeonato fueron convertidos por José Ortiz (figura del encuentro). La primera anotación fue de penal y cuando caía el telón del encuentro, Ortiz logró el doblete y sentencio la victoria.

 

El partido se jugó a dientes apretado y con mucha intensidad. Hubo 5 expulsados. 3 del Deportivo Candelaria y 2 expulsados de Rincón.

 

El campeonato alcanzado por Rincón le generó mucho orgullo al pueblo de San Francisco, debido a que es uno de los más populares del norte provincial.

 

El cuerpo técnico del Rincón está compuesto por Edgar Mardone, Daniel Garro, Mariano Concha y Ezequiel Muñoz.

 

LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
SUSCRIBITE

Temas de nota:

Más Noticias

Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo