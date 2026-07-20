Mensaje de Messi: “El dolor es muy grande y va a costar que cierre”

El capitán de la Selección argentina, Lionel Messi, expresó el dolor que siente por perder una nueva final en la Copa del Mundo 2026: “El dolor es muy grande y va a costar que cierre”.

Además, el astro rosarino, en sus redes sociales con una foto de él con la medalla de subcampeón, destacó el recorrido hacia la final obtenido en esta competición: “Me quedo con todo lo bueno... con los partidos que dimos vuelta, dejando todo, y quedarán para siempre en la memoria”.

A su vez, Lionel remarcó como fundamental el aliento de los argentinos y el esfuerzo del plantel para llegar al último partido: “Con el apoyo de un país entero que, junto con el trabajo y el esfuerzo de este grupo, nos llevó a estar, una vez más, entre los mejores del mundo”.

“Hoy cuesta valorar lo que hicimos, pero este grupo llegó a dos finales consecutivas de la Copa Mundial”, expresó el capitán de la selección argentina ante la tristeza de haber perdido en la fase final.

En el posteo en sus redes, escribió solo palabras de gratitud hacia la reacción de la gente a lo largo de la competencia y luego del último resultado: “Muchas gracias, de corazón, por cada saludo y por cada mensaje” y reiteró que una vez más lograron "unirse como país" para expresar y compartir el “inmenso orgullo de ser argentinos".

Para finalizar el texto, en una línea, dedicó unas palabras por la consagración del seleccionado europeo: “También quiero felicitar a España por el campeonato”.

Sin mencionar el tema, el futuro en la Selección argentina sigue siendo una incógnita, debido a que, en palabras del técnico, "Messi jugará hasta cuando quiera", a diferencia de Lionel Scaloni, que fue el único en hablar tras la derrota y puso en duda su continuidad.

“Cumpliré mi contrato y después veo. Siento la necesidad de pensar. Para seguir se necesitan un montón de cosas. Volver a resetearse. Un grupo que difícilmente se vuelva a formar y me duele en el alma. Lo siento”, expresó el DT entre lágrimas y se retiró rápido de la conferencia de prensa.

"Tristeza siento ahora; pero principalmente tengo un agradecimiento eterno a estos chicos, porque llegar hasta acá cuesta un montón", expresó el entrenador una vez finalizada la final ante España.