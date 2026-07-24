Gero Arias tiene todo listo para enfrentar a ViruZz en "La velada del año"

Dispuesto a confirmar su carrera como boxeador, Gero Arias será uno de los animadores de La velada del año, un encuentro de pugilistas amateurs organizado por Ibai Llanos, el más famosos streamer español. El encuentro será el sábado a partir de las 14 en el estadio La Cartuja de Sevilla.

La realización de diez combates de famosos aficionados al boxeo generó mucha expectativa en redes sociales y se espera que millones de personas estén atentas a lo que suceda en el ring. En medio de todas las estrellas, el influencer puntano tendrá una dura batalla contra ViruZz, un youtuber español que, como Gero, mostró mucho énfasis en el entrenamiento.

En el orden de competencia –que puede variar- la pelea entre Arias y el español es la sexta y es una de las más atractivas por la picante previa que mantuvieron ambos competidores.

En uno de sus posteos más recientes, Gero dijo estar “muy feliz” con la preparación y con los aprendizajes que adquirió en esta etapa. “Di absolutamente todo de mí, cada día, en cada entrenamiento. Aprendí que en la vida más no es mejor. Mejor es mejor. Y la importancia de buscar un equilibrio”, señaló el joven.



También se mostró agradecido a los que lo acompañaron en el proceso y a los que lo apoyaron con su confianza. “El trabajo está hecho”, señaló.

Las otras peleas que tendrá la sexta edición de la Velada del año son:

,Fabiana Sevillano vs. La Parce