Alberto Rodríguez Saá compartió un encuentro con dirigentes y amigos

En un ambiente de cordialidad y camaradería en la víspera de la celebración del Día de la Independencia, dirigentes, militantes y amigos del departamento Belgrano se juntaron para analizar la situación de San Luis y del país.

El encuentro, que se extendió durante varias horas, propició un espacio de diálogo abierto en el que el presidente del Partido Justicialista, Alberto Rodríguez Saá, pudo repasar la agenda política actual, evaluar el complejo escenario nacional que se está viviendo y poner en común las diversas realidades que atraviesan los vecinos de las localidades de la región.

En el transcurso de la conversación organizada por el titular del PJ Belgrano, Fernando Yanzón, el exgobernador reflexionó sobre el rol estratégico que San Luis ha sabido tener a nivel federal. En ese sentido hizo hincapié en que la provincia ha ido perdiendo aquel histórico protagonismo que la posicionaba como un verdadero faro de referencia para todo el país.

Recordó la época en que la jurisdicción se destacaba a la vanguardia nacional gracias a sus autopistas completamente iluminadas, la inclusión digital y la robótica aplicada a la educación, entre otros logros.

El exmandatario señaló con preocupación que hoy San Luis está quedando fuera de las principales estadísticas de crecimiento y desarrollo de la Argentina. Según se analizó en la mesa de diálogo, este retroceso afecta de manera directa la calidad de vida en el interior provincial, donde la falta de incentivos y de nuevas obras impacta en el dinamismo local.

Otro de los puntos centrales del intercambio estuvo dedicado a la situación económica de los trabajadores. Los participantes coincidieron en el diagnóstico sobre el estancamiento de los salarios de los empleados, advirtiendo que los ingresos actuales se encuentran desfasados frente al costo de vida general.

Como consecuencia de este panorama, se visibilizó una problemática creciente en el departamento: el alto nivel de endeudamiento que registran las familias de San Luis con diferentes medios y entidades financieras.

Los dirigentes locales comentaron que, ante la dificultad de cubrir los gastos corrientes cotidianos, muchos vecinos se ven obligados a recurrir a herramientas de crédito secundarias, lo que genera una carga financiera compleja para los hogares puntanos.

Hacia el cierre de la jornada, los presentes destacaron la importancia de continuar con estos espacios de encuentro y reflexión para escuchar a la comunidad, fortalecer los lazos afectivos y trabajar de manera unida en propuestas que devuelvan el bienestar y el crecimiento productivo a la provincia.