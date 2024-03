Dudas: auditarán la Secretaría de Actividades Logísticas

Hasta los propios aliados del gobierno provincial comienzan a desconfiar de los manejos en la administración de Claudio Poggi. El partido Todos Unidos solicitó conocer a través de su Comisión de Acción Política los movimientos contables de la Agrozal en el Banco Nación desde la asunción de Harold Bridger como secretario de Actividades Logísticas.

Bridger aceptó la auditoría y la Secretaría de Ética Pública y Control de Gestión efectuó el pedido de rigor con fecha límite para el próximo viernes 29.

“Nos preocupa que la transparencia sea un rasgo que distinga al funcionario que represente a Todos Unidos en los organismos del Poder Ejecutivo provincial, tanto en los proyectos y su ejecución como en el manejo de los fondos públicos”, sostiene la carta que envió el partido a Bridger, un documento que trasluce clara desconfianza en relación a su gestión.

El partido solicitó en la misiva informes detallados de cada uno de los movimientos contables de la cuenta corriente que la Agrozal tiene en el Banco Nación, desde la asunción del funcionario el 10 de diciembre hasta la actualidad. Y hacen responsables de esta información a los funcionarios Oscar Natel y Javier Darnay. La solicitud fue firmada por Carlos José Antonio Sergnese, Ramón Ventura Fernández y Amado José Neme.

La respuesta del apuntado no se hizo esperar. También a través de una carta, dirigida al Comité de Acción Política, Bridger aseguró que los cuestionamientos surgen a partir de “artículos pseudoperiodísticos, que responden a intereses sectoriales movidos solo por intereses económicos”. E informó que las auditorías económicas serán llevadas adelante por la Secretaría de Ética Pública y Control de Gestión, de Ricardo Bazla.

Bazla, en otro escrito, detalla que se solicitará una síntesis de las tareas realizadas por el área desde el 10 de diciembre del año pasado al 20 de marzo de 2024; una planificación de las tareas llevadas para 2024 e informes sobre auditorías realizadas hasta la misma fecha. Por último, solicita que Agrozal informe de dichos puntos, poniendo como fecha límite el próximo viernes.

“Recibí un WhatsApp de la Comisión de Ética del partido, quienes piden un informe de mi gestión debido a rumores que se habían extendido en páginas y algunos medios periodísticos. Tomé la decisión de ponerles un fin a estos rumores, de la forma más contundente posible: pidiéndole una auditoría a la misma Secretaría de Ética provincial, para entregarle a quien corresponda y para que quede bien claro que no hay nada que esconder”, apuntó Bridger en declaraciones a FM Lafinur.

“A mí me gustaría saber por qué surgen estos pedidos. No lo tengo claro, no he recibido ninguna respuesta del partido, pero se procederá con la auditoría correspondiente. Ojalá así se paren estos rumores y entredichos”, agregó.

Hubo cuestionamientos por el convenio con la empresa Cargill. "Genera movimientos de hasta sesenta camiones por día. Generará puestos de trabajo genuino. Eso es lo más importante del convenio", aseguró.

Cortocircuitos

Esta es la segunda evidencia de tensiones entre el partido que lidera Adolfo Rodríguez Saá y el gobierno de Poggi. Hace pocos días, Todos Unidos suspendió la afiliación por seis meses de Hugo Murgo, militante de Villa Mercedes, y pidió su renuncia en el área a cargo de Bridger, “en razón de haberle perdido total confianza producto de inconductas partidarias”.

“Lo que ha ocurrido es un espanto. ¿Dónde se ha visto que un partido le ordene a un afiliado que eche de la función pública a otro afiliado? ¿Quién es el partido para ordenar esto?”, reflexionó en voz baja un observador político.

Redacción/MGE