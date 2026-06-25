La oposición advierte improvisación y falta de debate vecinal en el Plan Merlo 2050

El cierre de las mesas técnicas del Plan Estratégico Merlo 2050 abrió un nuevo foco de conflicto político en Villa de Merlo. Los bloques opositores del Concejo Deliberante, representados por Lucía Miranda, Ana Laura Ferrarotti y Daniel Orué, salieron al cruce del discurso del Ejecutivo municipal, advirtiendo que el proyecto actual padece de una marcada "improvisación metodológica" y carece del consenso real de la comunidad.



A través de un balance conjunto, los legisladores aclararon que, si bien comparten la urgencia de proyectar el crecimiento de la ciudad a largo plazo, el diseño de la Resolución 2467-2026 nació como un proceso cerrado que marginó tanto a los sectores productivos como a los vecinos de los barrios. En este sentido, contrastaron la estrategia local con la utilizada en Villa Mercedes por la misma consultora contratada, donde primero se escuchó a la periferia antes de la intervención técnica.



"Por orden del intendente hicieron exactamente al revés" , señalaron, argumentando que el orden de los factores altera el producto cuando se busca una planificación democrática.



El cuestionamiento opositor también hizo eco del clima de tensión vivido durante los debates, donde los funcionarios municipales habrían manifestado incomodidad ante las advertencias técnicas y científicas realizadas por profesionales de la Universidad Nacional de los Comechingones (UNLC), la Universidad Nacional de San Luis (UNSL), los Colegios de Arquitectos e Ingenieros, y la Cooperativa de Agua.



Uno de los puntos de mayor fricción se dio tras la intervención del ministro de Turismo y Cultura en licencia, Juan Álvarez Pinto, quien mantuvo cruces con diversos invitados institucionales tras ser convocado por su hermana, la concejala oficialista.



Las mayores preocupaciones giran en torno al eje ambiental y normativo. Según la oposición, el Plan 2050 presenta intenciones declamativas sobre sustentabilidad, pero carece de herramientas rígidas para frenar la especulación inmobiliaria o regular la densificación en áreas críticas, una alerta que vinculan con el intento de modificación express de zonas protegidas (T4) ocurrido en noviembre de 2024.



"No se puede planificar el crecimiento a 25 años basándose en supuestos, sin estudios del agua" , enfatizaron, aludiendo a la falta de informes hídricos y geológicos actualizados en una región de cuencas sumamente frágiles.



De cara a las próximas etapas, el interbloque opositor (compuesto por el Frente Justicialista, Colectivo Comechingones y Socialismo Merlino) adelantó que vigilará de cerca la transparencia de la metodología de encuestas que el oficialismo pretende implementar.



Asimismo, exigieron que el debate salga de los despachos y baje a las plazas de los barrios , recordando a la ciudadanía que se encuentra habilitado el correo consultas@codevillademerlo.com para canalizar propuestas de manera directa.

