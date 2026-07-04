El Merendero de Corazón organiza una peña para sostener la asistencia a familias

El Merendero de Corazón, un espacio clave que brinda alimentación, vestimenta y contención a decenas de familias en Villa de Merlo, atraviesa un escenario complejo debido al constante incremento de la demanda. Ante esta realidad, sus integrantes se encuentran organizando una gran Peña Solidaria con el objetivo de recaudar los fondos necesarios para garantizar la continuidad de la asistencia diaria a quienes más lo necesitan.



El evento se llevará a cabo el próximo jueves 9 de julio a partir de las 12:00 horas en las instalaciones del Club San Martín de Villa de Merlo, bajo el lema "Una entrada, una ayuda, una sonrisa". Pensado para el disfrute de toda la familia, el encuentro contará con una cantina a precios populares y una destacada grilla de artistas confirmados que animarán la jornada con música en vivo y danzas folclóricas.



Entre ellos se presentarán Pepo Brandán, Chaco González, Luz Ranni, Viviana Núñez, Pablo Corvalán, Rubén Gallardo, el Ballet Grito de Mi Tierra, el Ballet Tinkuy, Grupo Inti y Herencia Chamamecera, mientras que el cierre estará a cargo de Chulo a pura cumbia y cuarteto. La conducción del evento la realizará Miguel Figueroa.



En diálogo con El Diario de la República, María Esther Altamirano, creadora y referente del Merendero de Corazón, detalló el difícil contexto actual y el esfuerzo que realizan junto a su compañero Juan Agüero, sus hijos y la red de colaboradores.



“Este año se nos presenta diferente ya que empezamos con 25 familias con un total de más de 76 niños. Tenemos niños con leche entera, es decir común, y por el momento dos niñas con leche deslactosada, una con Ensure y un niño con talasemia; tenemos mucha necesidad”, expresó, remarcando la urgencia de recibir donaciones tanto de alimentos específicos como de ropa y calzado para el ropero comunitario.



Desde la organización señalaron que cada entrada vendida representa un aporte fundamental para seguir acompañando a las infancias y sus hogares. Asimismo, hicieron una convocatoria abierta a los comercios locales para que se sumen a la causa: con un aporte de 10 mil pesos en concepto de auspiciantes, las marcas y negocios locales podrán proyectar su logo en una pantalla gigante durante todo el evento.



Para quienes deseen colaborar o realizar consultas, el merendero dispuso el número de contacto 2665-117165 y la cuenta con el alias corazondeleche.merlo para aportes económicos directos.