Dos robos, dos medidas: un imputado quedó libre y otros dos fueron a prisión

En dos audiencias realizadas este viernes, la Justicia provincial avanzó contra tres jóvenes investigados por distintos robos ocurridos en la ciudad de San Luis. Mientras uno de ellos recuperó la libertad con la obligación de firmar el libro de imputados durante 90 días, otros dos quedaron en prisión preventiva por 15 días.

En el primer caso, el Juez de Garantía 3 de la Primera Circunscripción Judicial, Marcos Flores Leyes, tuvo por formulados los cargos contra un joven acusado de robo simple en grado de tentativa.

Según la investigación del Fiscal de Instrucción en lo Penal 3, Esteban Roche, el hecho ocurrió el 29 de julio, cerca de las 18:50, en una vivienda del barrio Faro. El acusado habría ingresado al inmueble luego de romper la puerta de rejas, el candado y otra cerradura, con la intención de llevarse un televisor de 42 pulgadas.

La maniobra fue advertida por vecinos, que dieron aviso a la Policía. Al llegar los efectivos, el joven habría arrojado el televisor e intentado escapar, aunque fue interceptado y detenido en las inmediaciones.

Durante la audiencia, el imputado decidió abstenerse de declarar. Su defensa no se opuso a la formulación de cargos ni a la medida solicitada por la Fiscalía.

El juez dispuso finalmente su libertad y estableció como medida de coerción la obligación de presentarse entre los días 1 y 10 de cada mes para firmar el libro de imputados de la Fiscalía de Instrucción en lo Penal Nº 3, durante 90 días.

Dos detenidos por un robo con arma

En otra audiencia, el mismo magistrado imputó a dos jóvenes por robo agravado por el uso de arma, en calidad de coautores, y ordenó que permanezcan detenidos durante 15 días.

El hecho investigado ocurrió el 29 de julio, entre las 17:30 y las 18, en inmediaciones del parque costanera del río San Luis, en la zona de las rutas provinciales 3 y 19.

De acuerdo con la acusación fiscal, los sospechosos habrían interceptado a dos personas y, mediante amenazas con un arma blanca, les sustrajeron dos teléfonos celulares, dos mochilas y otros efectos personales.

Tras el robo, escaparon hacia el puente de la Ruta Provincial 3. Las víctimas aportaron a la Policía una descripción física y de la vestimenta de los sospechosos, lo que permitió localizarlos y detenerlos.

Durante el procedimiento se recuperó la mayor parte de los elementos denunciados como sustraídos, aunque uno de los teléfonos celulares no fue encontrado.

La defensa cuestionó la calificación legal elegida por la Fiscalía debido a que el arma blanca mencionada en la acusación no fue secuestrada. También pidió que no se dictara la prisión preventiva y, subsidiariamente, que se aplicaran medidas de coerción menos gravosas.

El planteo no prosperó. Flores Leyes tuvo por formulados los cargos en los términos solicitados por la Fiscalía y ordenó que ambos permanezcan en prisión preventiva durante 15 días, mientras se completan las medidas pendientes de la investigación

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