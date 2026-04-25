Una nueva bandera en el corazón de Fraga: se fundó el Club 25 de Mayo

El deporte es núcleo en el mapa de las pasiones argentinas y Fraga acaba de trazar una nueva coordenada. El pasado 23 de abril no fue un jueves cualquiera; fue el día en que el Club 25 de Mayo dejó de ser un anhelo para convertirse en una realidad institucional.



La fundación de este espacio no solo responde a una ambición competitiva, sino que nace de una necesidad más integral: en tiempos donde el mundo se vuelve turbulento, el club se erige como un refugio de contención, un sitio donde el barro de la cancha y el crecimiento personal caminan de la mano.

La historia del club, empezó. Foto: gentileza.



Bajo la estructura de la Liga Mercedina de Fútbol, la flamante institución ya proyecta sus primeros pasos en el ascenso del Futsal, pero con una mirada que trasciende la primera división.



El compromiso es con las bases, impulsando las divisiones formativas y el fútbol femenino, entendiendo que el deporte es la herramienta más poderosa para forjar ciudadanos antes que atletas. Es, en esencia, la creación de una gran familia que busca fortalecer los lazos de una comunidad que late al ritmo de la pelota.

En el día fundacional, hubo mucha emoción. Foto: gentileza.



En el césped, los protagonistas ya sienten el peso de la camiseta y la responsabilidad de los sueños compartidos. El defensor Javier expresó con emoción la importancia de este vínculo previo que hoy tiene nombre propio: "La verdad una sensación muy linda; con estos compañeros veníamos de antes y formamos este club. Espero que podamos cumplir con los objetivos".



En sintonía, Lisandro, integrante del plantel superior, marcó la hoja de ruta deportiva al afirmar que "este año el objetivo es poder ascender, vamos a ir con todo para que el club se haga más fuerte".

Con amor por la camiseta, el club empezó a trazar su historia. Foto: gentileza.



Esa convicción se refleja también en el arquero de la institución, quien describió el presente con una mezcla de gratitud y ambición, definiendo al grupo como una familia unida que encara el año con metas claras.



El presidente de la entidad, Paolo Enzo Lucero, quien ha estado ligado al fútbol desde siempre, destacó que este es un camino que recién comienza con las categorías inferiores y el equipo femenino, confiando en que el esfuerzo colectivo los llevará hacia adelante.

La familia del club, columna vertebral de un sueño hecho realidad. Foto: gentileza.



En el cierre de la jornada inaugural, se hicieron presentes el diputado provincial Lucas Caymes y el señor Ariel Gil; mientras que el legislador enfatizó que un club debe funcionar como la segunda casa de los hijos de la localidad, Gil puso de relieve la función del deporte como una pieza fundamental para alcanzar la justicia social en la región.